Biztos háttérrel indulhatnak az exportáló magyar vállalkozások (X)

Az EXIM Magyarország három évtizede a magyar export globális sikerének pénzügyi motorjaként támogatja a hazai vállalkozásokat finanszírozói és biztosítói megoldásaival egyaránt. Az intézménypáros egyik tagja, a MEHIB Zrt. az exportáló cégek külpiaci kockázatainak csökkentésében és biztonságuk megteremtésében vállal különösen hangsúlyos szerepet. A halasztott fizetésű, rövid lejáratú exportkövetelések biztosításával számos magyar vállalkozás ért el nemzetközi sikereket vagy jutott előnyhöz versenytársaival szemben – miközben az EXIM nyújtotta számukra az ehhez szükséges hátteret.

Az Eximbank Zrt.-t és a MEHIB Zrt.-t magában foglaló EXIM Magyarország finanszírozói és biztosítói megoldásokkal egyaránt a magyar vállalkozások mellett áll. Az intézménypáros 30 éves fennállása során több mint 6500 a külpiacokra lépő vagy azokon már magabiztosan mozgó hazai cég forrásellátásában vállalt szerepet, és a világ közel 150 országába juttatta el az exportőröket.

Van megoldás az exporthoz kapcsolódó kockázatok biztosítására

A külpiaci üzleti kapcsolatok biztonságának megteremtésében hatalmas szerepük van az exporthoz kapcsolódó kockázatok biztosításának. Az EXIM által kínált biztosítási termékek pedig nemcsak stabilizálják a már meglévő vevőkapcsolatokat, de elősegítik az új külpiacokon való megjelenést is. Ezek közül a halasztott fizetésű, rövid lejáratú exportkövetelések biztosítása olyan magyar vállalkozások számára jött létre, amelyek gyorsan forgó (jellemzően FMCG-jellegű) termékeket exportálnak, illetve szeretnék tudatosan csökkenteni a külpiaci értékesítésben rejlő kockázatokat. A biztosítás kereskedelmi okokból (pl. fizetésképtelenség, csőd, felszámolás), politikai okokból (pl. háború, átutalási tilalom, sztrájk) vagy természeti katasztrófa miatt ki nem fizetett exportkövetelések okozta veszteségek esetén egyaránt védelmet jelent az ügyfelek számára. A magyar vállalkozások széles körű támogatása érdekében a biztosítást bármely ágazatba tartozó exportőr igénybe veheti.

Sikeres magyar vállalatokat segít az EXIM biztosítási terméke

A legnagyobb magyar gyógyszergyár, a 123 éve működő Richter Gedeon Nyrt. számára is a MEHIB biztosítási fedezete jelentette védelem segíti az exportpiaci terveik megvalósítását. A mintegy 2800-féle készítményt gyártó vállalat öt kontinensre kiterjedő értékesítési hálózata révén a világ csaknem száz országába juttatja el termékeit. A nemzeti bajnok társaság 2023. évi árbevétele meghaladta a 2,1 milliárd eurót, melynek több mint 90%-a exportpiacokon, halasztott fizetéses konstrukcióban lebonyolított ügyletekből származik. A vállalat ezért is döntött 2007-ben és azóta is az EXIM-mel való együttműködés mellett.

„Az elmúlt évek bővelkedtek válságjelenségekben, amelyek nemcsak növelték a gazdasági élet szereplőinek sérülékenységét, de egyben fel is értékelték a kockázatkezelési megoldások jelentőségét. Éppen ezért az általunk üzemeltetett komplex credit management rendszer széles eszköztárral támogatott, és ennek egyik sarkalatos pillérét képezi a MEHIB által nyújtott exporthitel-biztosítási konstrukció” – emelte ki az EXIM biztosítói megoldásainak vállalati működésben betöltött szerepét Novák Zoltán, a Richter Gedeon Nyrt. pénzgazdálkodási osztályvezetője. Majd hozzátette: „Termékeket a világ számos országába értékesítő vállalatként meglehetősen differenciált kockázati mintázatokkal találkozunk exportpiacainkon, és vevői kockázatkezelési rendszerünket is ehhez mérten szükséges működtetnünk. A rövid lejáratú, nem piacképes követelések MEHIB által kínált biztosítási módozata nemcsak figyelembe veszi speciális igényeinket, de feltételeivel támogatja is kockázatvállalási elképzeléseinket.”

A Richter Gedeon Nyrt. kötvénytulajdonosként a vevőportfólió kockázatokhoz igazodó, minél szélesebb körű biztosításában érdekelt. A MEHIB segítségével a biztosítás fedezetét pedig olyan exportpiacokon is élvezheti a vállalat, ahol a piac egyéb szereplőinek kockázatvállalási hajlandósága alacsonyabb, vagy éppen hiányzik. A Richter Gedeon Nyrt. pénzgazdálkodási osztályvezetője hangsúlyozta: „Meggyőződésünk, hogy ez nemcsak célkitűzéseink és társadalmi felelősségvállalásunk elérésében segít bennünket, de összhangban van a MEHIB jogszabályi felhatalmazáson alapuló nemzetgazdasági küldetésével és jelentőségével is.”

Versenyelőny a magyar exportőrök számára

A MEHIB biztosításának igénybevételével a magyar exportőrök versenytársaikkal szemben előnyösebb helyzetbe kerülnek, és kizárólag arra kell fókuszálniuk, ami számukra a legfontosabb, azaz a termékeikre vagy szolgáltatásaikra és azok eladására.

Egyrészt a biztosítás igénybevétele kiváló ügyfélakvizíciós eszköz az exportőr cégek részére, hiszen az azonnali vagy előre fizetés helyett a magyar fél felajánlhatja a potenciális vevője számára a halasztott fizetést, tekintve, hogy a külföldi vevő nemfizetési kockázatát vállalja a biztosító. Másrészt a MEHIB széles körű elemzésekre épülő kockázatelbírálási rendszerben minősíti az adósokat és átvállalja az exportőrtől a vevő fizetési kockázatának elemzését, valamint szükség esetén a behajtási procedúra terhét is.

„Működésünk célja, hogy a magyar vállalatokat innovatív pénzügyi megoldásokkal segítsük sikereikhez, erősítsük külpiaci jelenlétüket és terjeszkedésüket. Ehhez mind finanszírozói, mind biztosítói oldalról különféle megoldásokat kínálunk. A MEHIB Zrt. halasztott fizetésű, rövid lejáratú exportköveteléseket biztosító terméke hosszú távú megoldást nyújt az ügyfeleink kihívásaira, csökkenti a külpiaci értékesítésben rejlő kockázataikat, így erősen támogatja a magyar vállalatok nemzetközi sikereit. A termékünk lehetővé teszi, hogy az exportőr egyaránt biztosított legyen a vevő gazdasági helyzetéből eredő kockázatok ellen, valamint a partnereken kívülálló országkockázatok ellen is. Ezekben az esetekben mi állunk a hazai vállalkozások mögé, hogy zavartalanul folytathassák külpiaci terveiket, illetve segítsük kereskedelmi kapcsolataik és piacaik bővítését” – emelte ki az EXIM biztosítási termékének jelentőségét dr. Berta Adrienn, az EXIM Magyarország üzleti vezérigazgató-helyettese.

A MEHIB Zrt. halasztott fizetésű, rövid lejáratú exportkövetelések biztosítása a fejlődő, magasabb kockázatot jelentő országok esetén nyújt fedezetet, többek között Szerbia, Albánia, Kazahsztán vagy az Egyesült Arab Emírségek is ide sorolható. A terméket minden Magyarországon bejegyzett vállalkozás igénybe veheti magyar áruk vagy szolgáltatások exportjánál, 2 éven belüli halasztott fizetés esetén. (X)

