Fontos sikerekről számolt be Szijjártó Péter

„A Molt nemcsak Európában, hanem itt, az Öböl-térségben is komoly megbecsülés övezi. Kifejezetten jól állnak az arra irányuló tárgyalások, hogy a Mol közvetlenül is megjelenhessen a bahreini piacon” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Jelezte: az olajmezők hatékony és környezetkímélő kitermelését elősegítő Mol-technológia iránt komoly érdeklődés van, és közben zajlanak az előkészületei a gumibitumen-gyártás meghonosításának is.

„Bahrein is komoly hangsúlyt helyez a villamosenergia-termelés karbonmentesítésére. Egyetértettünk abban, hogy erre a nukleáris energia a lehető legjobb megoldást kínálja, és Magyarország Bahrein rendelkezésére bocsátja a nukleáris energia terén szerzett tapasztalatait mind a szabályozás, mind a technológia és képzés tekintetében” – tette hozzá a tárcavezető.

Szijjártó Péter egy másik hírről is beszámolt.

Azt írta, hogy megvan az első sikertörténet és megvan az első magyar vállalat, amely beruházóként jelenik meg Bahreinben. A FestiPay a kormány támogatásával szoftverfejlesztő beruházást hajt végre. Bahreinben a cég ugyanis elnyerte a Forma–1 bahreini futamán a készpénzmentes szolgáltatások lebonyolításának lehetőségét.

„Az itteni beruházásával megnyílik a lehetőség arra, hogy Bahrein és az Öböl-térség nagy rendezvényein kivétel nélkül a FestiPay szolgáltassa a készpénzmentes fizetési infrastruktúrát és annak technikai hátterét. A további lépésekről Noor Alkhulaif fenntartható fejlődésért felelős miniszterrel, a Gazdaságfejlesztési Tanács vezérigazgatójával egyeztettünk!” – közölte a miniszter.