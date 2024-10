India legnagyobb informatikai cége csatlakozik egy magyar programhoz

– Újabb nagyvállalat, a Tata Consulting Services (TCS) is csatlakozik a Tanítsunk Magyarországért programhoz, és ezzel elkötelezetten támogatja a magyar fiatalok jövőjét. A vállalat a go Innovate Together (goIT) digitális innovációs és karrierorientációs program keretében nyújt segítséget, amely a STEM területekre (azok a szakmák, melyekhez tudományos, technológiai, mérnöktudományi vagy matematikai végzettség szükséges – a szerk.) fókuszálva segít a diákoknak felfedezni és fejleszteni képességeiket – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. A cél, hogy felkeltsék a következő generációk érdeklődését a technológiai pályák iránt, és lehetőséget biztosítsanak számukra a jövőben is sikeres karrier építéséhez.

A goIT egyik célja azoknak a diákoknak a bevonása, akik elsősorban nem a technológiai szektorban keresnek karriert vagy egyéb okokból kiesnek az oktatási rendszerből. A 42 országban aktív kurzusok résztvevőinek 69 százaléka a marginalizált vagy rászoruló közösségekből származik, de a program segítségével hitet és bizonyosságot nyernek, hogy akár a STEM-szakmák is elérhetők számukra

Prabal Datta, a TCS Magyarország vezérigazgatója elmondta:

a közösségek iránti elkötelezettségük 150 évvel ezelőtt kezdődött, még mindig erős, és ma, lehet mondani aktuálisabb, mint valaha. Ezt a programot az teszi egészen egyedivé, hogy valódi iparági szakértelmet tudunk kínálni a tananyagban, ugyanis az önkéntesek mellett a TCS munkatársai is részt vesznek a programban.

A Tanítsunk Magyarországért programot 2018. december 5-én, az önkéntesség világnapján indította útjára György László, az akkori Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, Horváth Zita, az akkori Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, valamint Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának bevonásával. A Tanítsunk Magyarországért programot az a felismerés alapozta meg, hogy jó érzés továbbadni mindazt, amit tudunk, és látni, hogy ennek mások is hasznát veszik.

Az idei évben több mint nyolcszáz egyetemista mentor mentorál közel négyezer, lehetőségektől távol élő hetedik-nyolcadik osztályos diákot több mint száz iskolában.

György László, a Tanítsunk Magyarországért program kormánybiztosa az együttműködési megállapodás kapcsán elmondta: „a mostani tanévtől kezdődően a mentoroknak több ingyenes, hasznos tréning válik elérhetővé, melyek segítségével mentoráltjaik készségeit és képességeit az eddiginél is hatékonyabban tudják fejleszteni. Sok múlik azon, hogy fel tudjuk-e kelteni az általános iskolások figyelmét a természettudományos tárgyak iránt. A magyar jövő azon múlik, hogy ők megértik-e technologizált világunkat, és a maguk javára tudják-e hasznosítani.”