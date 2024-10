Megdöntheti két évvel ezelőtti csúcsát a hazai használtautó-piac

Szeptemberben 79 500 használt személygépkocsi cserélt tulajdonost Magyarországon, 11,6 százalékkal több, mint egy évvel korábban; már biztosan megdől a belföldi használtautó-piac forgalmának 2022-ben elért 825 ezres csúcsa – közölte a JóAutók.hu hétfőn a DataHouse előzetes adatai alapján.

A használtautó-piacon 2024 első három negyedévében 686 600 személyautó cserélt gazdát, 11,6 százalékkal több a tavalyi azonos időszakban regisztrált 615 300-as értéknél.

Az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 82 100 volt, ami csak 2,6 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért nyolcvanezret –ismertette a használtautó-piactér.

A közlemény szerint a soha nem látott piaci aktivitást az év további részében erősítheti az euróárfolyam is, ami miatt a korábban használtautó-importban gondolkodó vásárlók egy részének érdeklődése is inkább a belföldi piac felé fordul. A JóAutók.hu várakozása szerint az éves forgalom a belföldi használtautó-piacon a 880 ezres szint fölé is kerülhet idén.

A lakosság egyre nagyobb része pótolja a korábbi években elmaradt autóbeszerzéseit, amint jövedelmi helyzetének stabilizálódását tapasztalja, emellett a kamatesések felpörgették a hitelezett eladásokat is

– jelezte Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

A magyarországi használtautó-piacon leggyakrabban alsó-középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát, előbbieknek 29, utóbbiaknak 21 százalék volt az aránya az első kilenc hónapban. Az alsó-középkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra, a Ford Focus, a Volkswagen Golf és a Skoda Octavia. A kisautók listáját a Suzuki Swift vezeti, amelyet az Opel Corsa, a Volkswagen Polo és a Skoda Fabia követnek. A leggyakoribb tíz modell között a felső-középkategória a Volkswagen Passattal és a BMW 3-as szériával képviselteti magát.