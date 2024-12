Alacsony szinten maradt az infláció; újra elővenné megszorító politikáját a baloldal

A kötelező visszaváltási rendszer vidéki sikere ellenére a fővárosban még mindig kígyózó sorok állnak a visszaváltó pontokon. Mivel gyakran meghibásodnak a palackvisszaváltó automaták, a kormány bevezetné a kézi visszaváltást is a részt vevő boltokban. A kormány honlapján elérhető dokumentum szerint ugyanis a jövőben a boltoknak az automata meghibásodása esetén kézi átvétellel kell biztosítaniuk a visszaváltási lehetőséget. Az Mfor.hu értesülései szerint a javaslatot a törvény kihirdetésével együtt még január 1. előtt el kell fogadni.

Gyakori jelenség, hogy a palackvisszaváltó gép megtelik vagy meghibásodik. Fotó: Ladóczki Balázs

Leggyakrabban a túl nagy mennyiségben visszavitt palackok okoztak fennakadást, emiatt feltorlódtak a pontokon várakozók, az automaták pedig pillanatok alatt teljesen megteltek. Hogy kiküszöböljék ezt a problémát, felmerült, hogy a Mohu hajléktalanszállókra és benzinkutakra is telepítene automatákat, illetve korlátozták az egyszerre visszaváltható mennyiséget száz palackban.

Alacsony szinten maradt az infláció

Novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 0,5 százalékkal pedig az előző havi mutatókat – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Éves alapon az élelmiszerek ára 4,9 százalékkal nőtt. A háztartási energiáért 3,2, ezen belül a vezetékes gázért 6,3, az elektromos energiáért 0,3 százalékkal kevesebbet kellett fizetni. A nemzetgazdasági miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar gazdaság versenyképességének megőrzése és a bérnövekedési pálya sikeres megvalósítása érdekében a hazai vállalkozásoknak, különösen a kkv-knak, hatékonyabbá és termelékenyebbé kell válniuk. Mindez versenyképesebb árakat eredményez, amely hosszú távon segíti az infláció alacsony szinten tartását.

Kulcsfontosságú a kollégiumi férőhelyek számának növelése

A megfizethető lakhatást célzó intézkedések kiemelt helyen szerepelnek a kormány új gazdasági akciótervében. Ennek része az is, hogy a nagyvárosi lakáskapacitások felszabadítása érdekében növelnék a kollégiumi férőhelyek számát is. A részletekről Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára beszélt. A Világgazdaságnak adott interjújában elmondta: az idei évben már nyáron megkezdték az egyeztetést a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával és a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének vezetésével a kollégiumi környezetről. A fővárosi lakhatási gondokon segítő Diákváros mellett országszerte több kollégiumi fejlesztést is terveznek, hogy a hallgatók méltó körülmények között tanulhassanak.

Fontos részleteket közölt a MÁV terveiről a társaság főigazgatója

Nem egyszerű állomás- és pályaudvar-felújítás, hanem az adott ingatlanok és környezetük hosszú ideig fenntarthatóan és gazdaságosan történő üzemeltetése, új funkciók bevonása, de még a településfejlesztés is célja a MÁV napokban kiírt pályázatának. A MÁV a megcélzott konstrukción keresztül részesedni fog a jövőbeli vagyongyarapodásból. A Világgazdaságnak Fekete Zoltán, a vasúttársaság ingatlanfenntartási és gazdálkodási főigazgatója nyilatkozott a részletekről.

Kísért a múlt: megszorító ötletekkel állt elő a baloldal

– Hat százalék fölé növelnék a költségvetés hiányát, és három százalékponttal rontanák az államadósság GDP-hez viszonyított arányát a baloldali pártok, a 2025-ös költségvetési tervhez benyújtott 372 módosító javaslatuk alapján. Ezek között adóemelés, új adók kivetése éppúgy szerepel, mint számos beruházás forrásának elvonása – jelentette ki Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a tárca csütörtöki közleménye szerint. – Összesen 4600 milliárd forinttal borítanák fel a 2025-ös költségvetés egyensúlyát a baloldali pártok a benyújtott módosító javaslataikkal. Nagyságrendileg ez az összeg nyolchavi nyugdíj- és nyugdíjszerű ellátás összegét teszi ki – hangsúlyozta Tállai András. Minden forrást elvennének a beruházásoktól, a vasútfejlesztésektől és az ország energiabiztonságát jelentő Paks II atomerőmű megépítésétől is.

Változnak a babaváró feltételei, érkeznek a könnyítések

Jobb helyzetbe kerülhetnek azok, akiknél öt éven belül nem születik baba. A babaváró hitel a futamidő első öt évében egy kamatmentes kölcsön, ráadásul a kamatmentesség véglegessé válik, amennyiben ezen időszakon belül gyermeke születne a házaspárnak. Ha viszont ezen öt éven belül nem érkezne baba, akkor a kamatmentességet elveszti a család, ráadásul az addig kapott kamattámogatásra is büntetést kellene fizetnie – közölte a Bankmonitor.hu. A jogszabályváltozás értelmében azonban a kamatmentességet vissza lehet kapni abban az esetben, ha az első baba végül az ötödik évet követően születne meg. Sőt ezen gyermekre lehetne kérni a törlesztési kötelezettség hároméves felfüggesztését is.

Ez nem azt jelenti, hogy az ötödik év végén egy összegben megfizetett büntetést is visszakapja a család, de legalább a kamatmentesség visszaáll és ezáltal a törlesztőrészlet is csökkenne.