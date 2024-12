Nincs veszélyben Paks II. és a magyar energiaellátás

A megbukott amerikai demokrata párti kormányzat politikai bosszúja, hogy a paksi bővítés nem kapott mentességet az orosz Gazprombank elleni szankciók hatálya alól, de nincs miért aggódni – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban.

A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok távozó adminisztrációjának közelmúltbeli egyoldalú lépései megnehezítették egy egész térség energiaellátását, a Gazprombank elleni szankciók épp azon országokat hozták nehéz helyzetbe, amelyek nem a mainstream politikát képviselik, amelyek egy konzervatív, patrióta, nemzeti politikát képviselnek, amelyek politikája sokkal inkább egybeesik az új, leendő amerikai elnök politikájával.

Az amerikai kormány nyilvánvalóan pontosan tudta, hogy ezzel az intézkedéssel milyen hatásokat vált ki, pontosan tudta, hogy milyen országoknak okoz ezzel problémát

– vélekedett.

„Tehát nyilvánvalóan ez egy politikai bosszú, amit a demokrata párti adminisztráció most végrehajtott egyes közép- és délkelet-európai országok ellen. És nemcsak hogy lelepleződtek, de önmaguk is beismerték, hogy ez egy politikai akció volt” – közölte. Majd rámutatott, hogy míg Washington kivételt adott a földgázért való fizetésre, amire egyébként már kidolgozták a térségbeli országokkal az alternatív megoldást, abszolút politikai döntéssel továbbra is megtiltották a Gazprombankon keresztüli pénzügyi tranzakciókat a paksi bővítés esetében.

Ez felháborító, ez szövetségesekhez abszolút nem méltó viselkedés és egyértelmű politikai bosszú. Én azt gondolom, hogy minden egyes ilyen támadást nemzeti szuverenitás elleni támadásként kell kezelni, hiszen az energiabiztonság szuverenitási kérdés is

– szögezte le.

Szijjártó Péter nagy szerencsének nevezte, hogy januárban olyan amerikai adminisztráció lép hivatalba, amely a barátjaként kezeli a magyar kormányt, és amellyel kiváló volt az együttműködés 2016 és 2020 között is. Úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi kormányzat „egyértelműen ellenségként tekint ránk, és jól láthatóan már egy politikai bosszú keretében attól sem tartózkodik, hogy Magyarország számára energiaellátási kockázatokat okozzon. Azonban mindenki nyugodt lehet, ezeket a kockázatokat is kiküszöböljük. A szükséges jogi, technikai, technológiai lépéseket megtettük már részben, valamint meg fogjuk tenni a következő időszakban is. Magyarország energiaellátása biztonságban van és biztonságban is lesz, amíg mi vagyunk kormányon” – tudatta.

A miniszter kifejtette, hogy a világ villamosenergia-igénye folyamatosan nő, az ellátás biztosítása pedig nem politikai vagy ideológiai, hanem kőkemény fizikai kérdés.

Majd aláhúzta, hogy Magyarország számára egyedül a nukleáris energia garantálhatja hosszú távon a biztonságos ellátást, amely segít a rezsicsökkentés vívmányainak megőrzésében, illetve a környezetet is kíméli.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági miniszter (Fotó: Purger Tamás)