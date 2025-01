Súlyos biztonsági probléma miatt hívnak vissza több tízezer autót

Még egy hónap sem telt el a 2025-ös évből, de a Kia amerikai ágát már két visszahívás is sújtotta. Január első napjaiban derült ki, hogy 23 ezer Kia EV9-et hívnak vissza azért, mert egy dolgozó hibája miatt előfordulhat, hogy egyes ülések rögzítőcsavarjai hiányoznak. Most, három héttel később máris itt a következő probléma – számolt be róla a Totalcar.

Ezúttal a Kia Niro tisztán elektromos, plug-in hibrid és hibrid változatainál bukkantak egy hibára, ami összesen 80 255 autót érinthet az amerikai piacon. Az NHTSA közlekedésbiztonsági szervezet szerint megtörténhet, hogy a vezetékezés sérülése miatt az autó légzsákjai ok nélkül kinyílnak, vagy nem megfelelően működnek. Ezen kívül a biztonsági övekkel kapcsolatban is problémát fedeztek fel.