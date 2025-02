Dubaj továbbra is vonzó célpont

A rekordot döntő turisztikai növekedés azt a stratégiai irányt tükrözi, hogy Dubaj a világ egyik legjobb városává váljon, ahová nem csak ellátogatni érdemes, hanem ott élni és dolgozni is. Dubaj stratégiai helyen, globális úticélként, Kelet és Nyugat találkozásánál helyezkedik el, és a világ minden pontjáról vonzza a látogatókat. Az beutazókat tekintve Észak-Kelet és Délkelet-Ázsia együttvéve érte el a legmagasabb, 24 százalékos növekedést, ezt követi Afrika (+20 százalék), valamint a FÁK országai és Kelet-Európa (+16 százalék). A nyugat-európai látogatók száma is jelentősen, 14 százalékkal nőtt, miközben a régió megőrizte pozícióját, mint első számú küldőpiac – írja közleményében a Dubaji Gazdasági és Turisztikai Minisztérium.

Dubaj a világ vezető bevásárlóhelye és kiállítási célpontja

Fotó: DET Central Europe



Bővültek a szálláshelyek, jobbak az árak, mint Párizsban

A városban elérhető szálláshelyek mennyisége eddig kielégítette a vendégek igényeit, de több új hotel is nyílt, a szálláshelyek mennyisége nőtt. Míg 2024. december végén 154 016 szoba 832 hotelben, illetve hotel apartman várta a turistákat, addig 2023-as évben még csak 821 szálláshely 150 291 szobájával. A közlemény szerint a szállodai mutatók teljesítménye 2024-ben is erős maradt: a szállodai szektor átlagos kihasználtsága 78,2 százalékra nőtt az egy évvel korábbi 77,4 százalékról, a foglalt szobák száma pedig 43,03 millióra nőtt, ami 3 százalékos növekedést jelent. Kiemelték, az 538 dirhamos (51 500 forint) átlagos napi ár csak kismértékben emelkedett a 2023-as 536 dirhamhoz (51 333 forint) képest. Elemzések szerint Dubaj vonzóbb átlagárakat biztosított a vendégeknek, mint a globális társai, köztük Párizs, New York, London és Szingapúr. Eközben a 2024-ben elért egy szobára jutó 421 dirham bevétel (RevPAR) kétszázalékos növekedést jelent az előző évi 415 dirhamhoz képest.

Globális elismerések

Dubaj idegenforgalmi és vendéglátó ágazatának teljesítményét 2024-ben világszerte számos elismeréssel és díjjal ismerték el.

A 2024 novemberében meghirdetett, 31. alkalommal megrendezett World Travel Awards díjátadón Dubajt a világ vezető bevásárlóhelyévé és a világ vezető kiállítási célpontjává koronázták meg.

Emellett a Mina Rashidot a világ vezető körutazási kikötőjének nevezték, míg a Dubaji Nemzetközi Repülőtér (DXB) a világ vezető repülőteren lett. A DXB emellett már egy évtizede vezeti a világ legforgalmasabb nemzetközi repülőtereinek listáját tartalmazó listáját, múlt évben 2024-ben összesen 92,3 millió vendéget fogadott.

Dubaj a világ öt legbiztonságosabb városa között volt 83,7-es biztonsági indexével a Numbeo 2024-es városi biztonsági indexének eredményei szerint, míg a Savills ingatlan-tanácsadó 2024-es Executive Nomad Indexén Dubaj megőrizte pozícióját a hosszú távú távmunkát végző munkavállalók első számú célpontjaként.

A japán Mori Memorial Foundation Urban Strategies Intézete által kiadott Global Power City Index (GPCI) jelentése szerint Dubaj immár ötödik éve szerezte meg a világ első számú helyét a városi tisztaság terén.

Dubaj nemzetközi repülőtere elnyerte a világ vezető repülőtere címet

Fotó: DET Central Europe



Fejlesztések gőzerővel

A fejlesztések tovább folynak, az Al Maktoum Nemzetközi Repülőtér (DWC) új, 128 milliárd dirham értékű utasterminálján már megkezdődött a munka; minden paraméterében a világ legnagyobb repülőtere lesz, összességében évi 260 millió utas kezelésére lesz képes. A Dubai 2040 Master Plan célja a dubaji metró kék vonalának meghosszabbítása további 30 kilométerrel. 14 állomást köt majd össze a vonal, és körülbelül egymillió lakost szolgál ki, és emellett támogatja azokat az elképzeléseket is, amelyek Dubajt úgynevezett 20 perces várossá alakítanák – azaz 20 perc alatt el lehessen érni a város bármely pontjára. A turisztikai iroda közölte, Dubaj továbbra is használja az olyan új technológiákat, mint a mesterséges intelligencia és a virtuális valóság, hogy személyre szabott élményeket teremtsen az új és visszatérő látogatóknak. A Visit Dubai mobilalkalmazás mesterséges intelligenciát használ, hogy személyre szabott ajánlásokat kínáljon, míg a virtuális túrák lehetővé teszik a turisták számára, hogy utazásuk előtt felfedezzék a látnivalókat.