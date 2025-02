Látszik az eredményeken, hogy hazánk nem vett részt a gazdasági hidegháborúban

– Jó eséllyel pályáznak az új világpolitikai realitások nyertesei közé azok az országok, amelyek nem vettek részt a gazdasági hidegháborúban, márpedig Magyarország is ilyen, és ez az eredményeken is látszik – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Debrecenben.

A minisztérium MTI-nek eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető a Harro Höfliger Hungary új beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a német hátterű vállalat hatmilliárd forintból új csarnokot épít, amelyhez az állam 1,5 milliárd forint támogatást nyújt, ezzel segítve a hajdúsági városban száz új munkahely létrehozását, illetve a speciális elektronikai gépgyártási kapacitás bővítését a gyógyszeripar és a csomagolóipar számára.

Aláhúzta, hogy a beruházás önmagán túlnyúló jelentőségét támasztja alá az a tény, hogy a vállalat mind a Debreceni Egyetemmel, mind a debreceni szakképző intézményekkel szoros kapcsolatot tart fenn, és ezáltal hozzájárul a magyar munkaerő fejlesztéséhez.

Kitért arra is, hogy korábban Magyarországon volt egy komoly gazdasági egyensúlytalanság a keleti és a nyugati országrész között, de ez az utóbbi tíz-tizenöt év munkája nyomán mára gyakorlatilag teljesen megszűnt.

– A keleti és a nyugati országrész összeérett gazdasági, fejlettségi szempontból – emelte ki, rámutatva, hogy a kormány az elmúlt tíz év folyamán 129 nagyberuházást támogatott Hajdú-Bihar vármegyében, amelyek összértéke meghaladta a 4000 milliárd forintot, s több mint 22 ezer munkahelyet hoztak létre.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a hazánkban jelen lévő közvetlen külföldi működőtőke-beruházások egyötöde német vállalatoktól származik, és a magyar külkereskedelem negyede Németországgal zajlik.

– Nem véletlen, hogy tíz év alatt 318 nagy német beruházáshoz adott a kormány támogatást, amelyek összesen 3800 milliárd forintos értéket képviseltek – jegyezte meg.

Ezután emlékeztetett arra is, hogy Donald Trump amerikai elnök beiktatásával teljesen új világpolitikai-világgazdasági realitás alakult ki, ami kiemeli a magyar kormány gazdasági semlegességi stratégiájának jelentőségét.

A tavalyi esztendő a beruházásösztönzés szempontjából a magyar gazdaságtörténet valaha volt második legsikeresebb éve volt, ráadásul egymás után a második, amikor is tízmilliárd eurót meghaladó összegben sikerült megállapodást kötni Magyarországra érkező beruházásokról.

– Ezen beruházásösztönzési sikernek köszönhetően, amely egyébként 18 500 új munkahelyet jelentett tavaly, továbbra is tartjuk a foglalkoztatási rekordot, és elmondhatjuk, hogy soha ennyien nem dolgoztak Magyarországon, mint most, és soha ilyen kevesen nem voltak munka nélkül – mutatott rá.

– Nagy dolog ez, különösen a jelenlegi nehéz körülmények között, hiszen a nemzetközi gazdasági környezet korántsem kedvező a beruházások és úgy általában a gazdasági fejlődés szempontjából, hiszen a háborúk és a bizonytalanság nem a megfelelő közeg a gazdaság növekedéséhez és fejlődéséhez – közölte.

– Egyetlen esztendő alatt Európában 45 százalékkal kevesebb beruházást jelentettek be, és egyetlen esztendő leforgása alatt 20 százalékkal csökkent a megindított zöldmezős beruházások értéke. A magyar gazdaság állóképességét vagy ellenálló képességét azonban jól mutatja az, hogy most ezen nehéz körülmények közepette is ma itt, Debrecenben egy újabb beruházásról beszélhetünk – fűzte hozzá.