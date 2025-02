Ma érkezik a számlákra a 13. havi nyugdíj, az ellátásra összesen 535 milliárd forintot fordít a költségvetésn (ebből a nyugellátásban részesülőknek 487,1 milliárd forintot). A kormány 2021-től építette vissza a 13. havi nyugdíj kifizetését. A döntés a fokozatos visszaállításról szólt, 2022-ben azonban a tervezett kétheti juttatás helyett a teljes havi összeget kapták meg a jogosultak. Orbán Viktor miniszterelnök a 2022-es országgyűlési választások előtt egy évvel azt nyilatkozta, miszerint úgy szeretne az emberek elé állni, hogy visszaadják azt, amit 2010 előtt elvett tőlük a balliberális hatalom. Érdemes visszaidézni, hogyan vonták meg az érintettektől 2009-ben a plusz egy havi juttatást.

(Fotó: Shutterstock)

Bajnai Gordon többféle pozícióban is részese volt a Gyurcsány Ferenc vezette kormánynak, majd annak bukása után, 2009 áprilisa közepén vette át a kormányfői tisztséget. Az országot ezt megelőzően a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és az Európai Bizottság mentette meg a csődtől, a gondok kezeléséhez pedig leginkább megszorításokkal vágtak neki a döntéshozók. Ez az idősebb korosztályt sem kímélte. Bajnai Gordon programjában több más lépés mellett ezek szerepeltek:

a 2009. évi nyugdíjkorrekció átütemezése 2010. január 1-jére,

a 2010. évi csökkentett nyugdíjkorrekció elhagyása,

a 2009. évi 13. havi nyugdíj második részének a visszavonása,

míg 2010-től a 13. havi juttatás megszüntetése.

Az akkor még ellenzéki szerepet betöltő Fidesz mindezt elfogadhatatlannak tartotta. Sem a 13. havi nyugdíj, sem a közszféra 13. havi bérének megszüntetésével, de a családi pótlék, a gyed és a gyes mértékének csökkentésével sem értettek egyet. A párt illegitimnek nevezte a kormányt, mert nem a választóktól kapott felhatalmazást a hatalom gyakorlására, ahogy a megszorításokra sem.

Amikor megszavazták a 13. havi nyugdíj eltörlését

Az Országgyűlés végül 2009. május 11-én az MSZP és az SZDSZ képviselőinek támogatásával megszavazta a nyugdíjasokat hátrányosan érintő javaslatokat. Az akkori számítások azt mutatták, hogy a nyugdíjakat érintő megszorításokkal 2009-ben száz, míg 2010-ben több mint 280 milliárd forintot vettel el az idősektől. Az összeg legnagyobb tétele a 13. havi nyugdíj megszüntetése volt, amely 2009–2010-ben összességében 160 milliárd forintos juttatást jelentett volna.

A teljes 13. havi juttatás 2022-es visszaállításakor Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy ezzel a lépéssel eltörlik a Gyurcsány–Bajnai-korszak szomorú örökségét. A kormány már 2010-ben ígéretet tett arra, hogy megőrzik a nyugdíjak értékét. Ez olyannyira sikerült, hogy 2010-hez képest a nyugdíjak reálértéke több mint húsz százalékkal nőtt is, a forintösszege pedig több mint a kétszeresére emelkedett. Az idei költségvetés nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 7200 milliárd forintot fordít (ebből nyugellátásra 6545,7 milliárd forintot).

A kormány kiáll a juttatás megőrzése mellett

A miniszterelnök nemrégiben a Kossuth rádiónak adott interjúban arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszel el akarja venni 13. havi nyugdíjat, és az ellenzéki pártok mögött álló közgazdászok is rendszeresen támadják a juttatást. Orbán Viktor szerint minden fűtési szezon előtt jönnek a tanulmányok és ajánlások, ezeket azonban vissza kell utasítani. A 13. havi nyugdíjat meg kell védeni – emelte ki. Közölte, eddig is megvédték, és ezután is ragaszkodik hozzá a nyugdíjasok és a jövőbe vetett hit, remény miatt is. A miniszterelnök értékelése szerint a 13. havi nyugdíj lelki, pszichológiai, politikai, és csak ezeket követően gazdasági kérdés.

Magyar Péterék programíró csoportjában eközben arról beszélnek, hogy a 13. havi nyugdíjat el kellene törölni, sőt a nyugdíjat sem kellene kiutalni, de legalábbis meg kellene adóztatni ezt az ellátási formát. A Tisza Párt körül csoportosuló holdudvar gondolati világától az idősek halálának kívánása sem áll távol, akárcsak más ellenzéki vezetők ők is úgy látják, hogy a nyugdíjasok tömeges elhalálozásával a kormánypárt szavazóinak száma jelentősen csökkenne.