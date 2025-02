Azonnal eltörölnék a 13. havi nyugdíjat, a nyugdíjprémiumot és a korkedvezményes nyugdíjat Magyar Péter aktivistái

Egész pályás letámadást tartanának jónak a Tisza Párt aktivistái a nyugdíjasok ellen. A párt belső, úgynevezett programíró Discord-csoportjában döbbenetes beszélgetések zajlanak arról, hogyan kellene megnyirbálni az idős emberek juttatásait.

Először is jó tisztázni, hogy a Discord egy olyan internetes felület, ahol írásban és mikrofonon keresztül, szóban is tudnak egymással kommunikálni a felhasználók. Magyar Péter pártja már hónapok óta használja a platformot, az úgynevezett programíró csoportja is itt működik.

Ez a csoport olyannyira lényeges a szervezetben, hogy a Tisza politikusai többször hivatkoztak rá, tele van a párt hivatalos moderátoraival, sőt Magyar Péter is szokott utasítást adni.

A volt Otpor-aktivista a nyugdíjasokon spórolna

De vissza a programírók eszmecseréihez. Az egyik rendszeres szereplő ebben a csoportban Gutási Gábor, akiről keddi cikkünkben már szót ejtettünk. Ő az, aki elmondása szerint lelkes résztvevője volt régebben az agresszív, anarchista módszereket is felvonultató Otpor! mozgalom tüntetéseinek Szerbiában.

Gutási politikusi pályára készül a Tisza Párt színeiben, amit a január eleji okfejtésében is megemlített. De nem ez a legfontosabb információ, amit a tiszás csoportban megosztott, sokkal érdekesebb az, amit a nyugdíjakról írt. Megszüntetné ugyanis a 13. havi nyugdíjat, és inkább a családokat támogatná valamilyen formában – írta ezt egy, a Tisza Párt parlamenti képviselőjének készülő aktivista.

Egy másik felhasználó már a gazdaság konszolidációjáról értekezett, de a megoldása ugyanaz. „Kétfajta kiút lehetséges, mindkettő fáj. Az egyik, az a görög konszolidációhoz hasonló, tehát a válságra rátenni még egy lapáttal, és további megszorításokkal fenntarthatóvá tenni a gazdaságot. Pl. a 13 havi nyugdíjat kivezetni, felfüggeszteni stb. A lényeg, hogy jóval nagyobbat kell vágni, pedig már most is fáj. De legalább gyors halál jön, és utána jöhet a feltámadás. A Bokros-csomag is ilyen volt” – olvasható az okfejtésben. Az aktivista szerint a brutális megszorításokkal járó argentin példából sok elemet át lehetne venni, és itt is megemlítette a 13. havi nyugdíj eltörlését.