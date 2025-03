Forint: itt az első Varga Mihály-bankó!

Összefoglalta a jegybank céljait Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke egy mai eseményen. Ezek a következők: stabilitás, függetlenség és átláthatóság az a három alapelv, ami az elnöki mandátum támasztéka lesz – ismertette a Világgazdaság.

Az elsődleges cél az árstabilitás elérése és fenntartása, ezért fegyelmezett, következetes inflációellenes politikát fog követni, erősítve a bizalmat a magyar gazdaságban.

Hangsúlyozta, az MNB független marad, de ez nem jelent elzárkózást, együtt kíván működni a kormánnyal és nemzetközi szervezetekkel. A jogszabály adta kereteknek megfelelően a klasszikus jegybanki feladatát tekinti mandátumának, ami ezen kívül áll, azt mérsékelni fogják.

– A jegybank nem egy elefántcsonttorony – mondta Varga Mihály, aki szerint egyértelmű üzeneteket fognak közvetíteni a gazdasági szereplőkkel, amelyek cselekvéssel párosulnak.

Varga Mihály újságírói kérdésre a februári, vártnál magasabb inflációs adatról is beszélt. Elmondta, hogy az infláció tartós csökkentése alapvető feltétele, hogy az újrainduló növekedés hosszú távon is fenntartható legyen. Ennek érdekében a monetáris tanács értékeli a beérkező adatokat, ezért korainak tartja, hogy a szükséges intézkedésekről beszéljen. Ugyanezt mondta a kormány által bejelentett árrésstop értékeléséről is.

– A környező országok összevetésében a lakossági hitelezés megmozdult, de a vállalati hitelezés terén fordulatra van szükség – válaszolta a Világgazdaság kérdésére.

Varga Mihály egyúttal hivatalosan is aláírta az első bankjegyet a jegybank székházában. Fotó: Kallus György

További részletek itt olvashatók:

https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2025/03/hamarosan-megvaltoznak-a-forintbankjegyek-itt-van-az-elso-varga-banko