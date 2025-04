Vége a mérgezésnek: szigorítás várható a hormonkárosító anyagok használatára

Pár hete Tudatos Vásárlók Egyesületének (TVE) ToxFree különítménye másodszor vett részt a Parlament Fogyasztóvédelmi Albizottságának ülésén és végre sikerrel járt. „Megmozdultak a szakmai döntéshozók a teszteredményünk alapján benyújtott szigorítási javaslatunkra: márciusban a képviselők pártállástól függetlenül, egyhangúlag döntöttek egy javaslat benyújtásáról a gazdasági bizottságnak. Az indítvány a textilekben található rákkeltő és hormonkárosító anyagok betiltását célozza, a TVE szakmai álláspontja alapján kiegészítve – számolt be a civil fogyasztóvédelmi szervezet.

Sokkoló eredmények: hormonkárosító anyagok a fehérneműkben

Dénes Júlia, a Tudatos Vásárlók vegyi szakértője szerint innen már csak egy lépés, hogy a javaslat a parlament elé kerüljön. Első meghívásuk – mint emlékeztetett – még decemberben volt, amikor bemutatták alsóneműtesztjüket, amely hormonkárosító biszfenolokat mutatott ki. Az eredmények sokkolták az albizottságot, ezért újra meghívták a fogyasztóvédőket.

„Biszfenol- és alsóneműtesztünk 2024 őszén robbant be. Ennek előzménye volt, hogy több hónapnyi háttérkutatás és a véleményetek begyűjtése után 2023 őszén született meg a döntés: alsóneműkben fogjuk tesztelni toxikus anyagok jelenlétét” – számolt be az előzményekről.

Hónapokon át, egész Európában keresték a megfelelő labort a méréshez, aztán a tesztelendő fehérneműk megvásárlása rengeteg sírva nevető pillanatot okozott 2024 tavaszán.

Az eredmények a gyanúnknak megfelelően lehangolóak voltak: a minták 33 százaléka tartalmazott valamilyen biszfenolvegyületet, ami igazoltan hormonkárosító, ha bekerül a testünkbe. Márpedig egy alsóneműből erre minden esélye megvan

Októberben eredményeik kis túlzással a világsajtót is bejárták, még az Euronewson is szerepeltek, de a neheze csak ezután következett.

Sikerült a döntéshozók meggyőzése

„Szabályozási javaslatainkat megosztottuk számos európai és hazai döntéshozóval, intézménnyel, és örömünkre legutóbb a magyar parlament fogyasztóvédelmi albizottsága hozott határozatot arról, hogy tiltsák be a hormonkárosító anyagokat a textíliákban. Szakpolitikai beadványunk közben az Európai Unió hivatalos fórumait is bejárja, őszre várunk érdemi eredményeket – számolt be az eredményekről Dénes Júlia.

Mint mondja, közben tovább tesztelnek, jelenleg éppen cumikat, hogy még több adattal alátámaszthassák követelésüket:

tiltsák ki a vegyi anyagokat az összes használati tárgyból.

Az eddigi eredményekről úgy fogalmaz: kis lépés ez nekik, de nagy lépés lesz mindannyiunknak, ha a javaslatuk megvalósul.

Ezért arra kérnek mindenkit, hogy támogassák további munkájukat, ugyanis szeretnék folytatni a tesztelést annak érdekében, hogy még több bizonyítékukés több nyomós érvük legyen a szigorítás mellett.