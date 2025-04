Húsvéti bevásárlás: Jó forgalmat várnak az üzletek

Választékból nincs hiány, múlt hétvégén az igazán nagy akciók is megjelentek a boltokban, a húsvéti kínálatban több meghatározó termék ára is 20-30 százalékkal kedvezőbb lett, de nem minden termékkategóriában.

A csoki ára nagyban függ a kakaóé­­tól. A csokitermékek követték a tavaly év végi jelentős alapanyagár-drágulást, így idén tavalyhoz képest jelentősebb kilónkénti árnövekedést figyeltünk meg a húsvéti csokoládés desszerteknél.

A márkás csokinyúl, csokitojás, csokifigurák ára az Auchanban, Sparban és Tescóban egyaránt 11-13 ezer forint/kilogrammért vásárolhatóak meg, míg tavaly tízezer forint körül mozogtak az árak (természetesen voltak ennél sokkal drágábban is, de nem az volt az iránymutató). Darabonként 300-400 forinttól 1500-2000 forintig lehet a figurákhoz hozzájutni attól függően persze, hogy milyen kakaótartalommal bírnak.

Az Aldi és a Lidl idén is, mint a korábbi években, a saját márkájukat erősítik, de náluk is hozzá lehet jutni márkás termékekhez, más kiszerelésben, más szortimenttel (így nem összehasonlítható a hiperek kínálatával). A saját márkáikhoz kilónként (a Lidlben) hét-kilencezer forintért, az Aldiban hat-nyolcezer forintért lehet hozzájutni. Ugyanakkor mindegyik multi kínál extra olcsón terméket, tehát ebből a szempontból követik egymást.

A ma már Kinder-meglepetésként kínált csokitojás ára a Sparban, az ­Auchanban és a Tescóban lejjebb ment, a tavalyi 389 forint helyett most vagy ugyanannyi, vagy 375 forint az irányadó. A két diszkontban 275 forint az ár, igaz ott tavaly akciósan 262 forint volt.

A húsvéti zöldség, különösen a primőr ára érdekesen alakul. Az újhagyma és a hónapos retek ára öt-tíz százalék között drágult egy év alatt, de az akciók miatt bele lehet szaladni ezen a téren tavalyi árakba is. Ugyanakkor ami nagyon szembeötlő, az a paradicsom és a hagyományos tölteni való vagy étkezési paprika árazása. Paradicsom (lédig) kilónként nincs 1300 forint alatt és a legdrágább 4600 forint körül alakul. Tavaly ezer forint alatt is hozzá lehetett jutni a termékhez. Paprikából is 1300 forint (kilónként) az induló ár és négyezer forint is lehet a vége. Tavaly ez is olcsóbb volt nagyjából kétszáz forinttal.

A tojás esetében nincs nagy változás, az árak szórása sem túl nagy. Mindenhol van száz forint alatt (79-95 forint/darab) illetve a nagyobbaknak (L méret) 105-120 forint körül alakul az ára. Ez nagyjából tavalyi szint.

Szokás szerint nagy a választék sonkából.

A legnagyobb kínálat a különleges füstölésű vagy pácolású combból, tarjából és az értékesebb húsokból van.

Márkától függően átlagosan négyezer forint/kilogramm az irányadó ár, de vannak ennél sokkal drágább termékek is. Némi árnövekedés (kettő-négy százalék) tapasztalható, de egyáltalán nem szembeötlő az irányárváltozás. A legolcsóbb kötözött (füstölt vagy pácolt) lapocka a mágnestermék, ezek átlagos induló ára 1700-2390 forint között mozognak kilónként. Ez is nagyjából hasonlít a tavalyi árazásra, ahogy a füstölt csülöké is.