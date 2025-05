Költségvetés 2026: tovább erősödik a családok segítése

A 2026-os költségvetési tervezetben is visszaköszön a kormány eddigi kiemelt gazdaságpolitikai irányvonala. A dokumentum rögzíti például, hogy az adópolitika 2010 óta következetes és változatlan: középpontjában az adócsökkentés, a családok és a vállalkozások támogatása, az egyszerűsítés és a gazdaságfehérítés áll. A törvényjavaslat emlékeztet arra, hogy ennek a gazdaságfilozófiának az eredményeként az elmúlt évtizedben a magyar kormány európai uniós viszonylatban messze a legnagyobb mértékben csökkentette a munkát terhelő adókat, emellett pedig végrehajtotta Európa egyik legnagyobb gazdaságfehérítését és létrehozta a kontinens egyik legversenyképesebb adórendszerét.

A továbbiakban is ezek mentén kívánják végrehajtani az adópolitikai intézkedéseket, sőt történelmi léptékű családi adócsökkentési programot hajtanak végre.

A kormány főbb céljai között szerepel a munka- és családalapú társadalom, illetve gazdaság kiépítése, melynek elsődleges eszköze a munka megbecsülésére támaszkodó családbarát adórendszer. Ennek első mérföldköve a gyermekek után járó családi adókedvezmény 2011-es ismételt bevezetése volt. Ez 2014-től a munkavállalói járulékból is igénybe vehető, ezzel hozzásegítve a családokat a kedvezmény még magasabb kihasználásához. Ezt követően 2016 és 2019 között a kétgyermekesek családi kedvezménye több lépcsőben megemelkedett. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekek után pedig 2023 januárjától vehető igénybe emelt összegű kedvezmény. Mindezen felül a reálérték megőrzése érdekében 2025-ben szükségessé vált a kedvezmény jelentősebb mértékű megemelése. A családi adó- és járulékkedvezmény megduplázása két lépcsőben megy végbe:

2025 júliusában első lépéseként a kedvezmény mértéke a tavalyi mérték másfélszeresére nő. A 2024. évi mérték megduplázása 2026 januárjától valósul meg az intézkedés második lépéseként.

Az elmúlt évtizedben a gyermekvállalás ösztönzése és a munkavállalás széles körű támogatása érdekében kialakítottak egy, a munkát és a gyermeknevelést előtérbe helyező adórendszert. A társadalompolitikai célok megvalósítását is szolgáló, célzott kedvezmények rendszere folyamatosan bővül. A meglévő kedvezmények újragondolása és a családbarát adórendszer újabb elemekkel bővül, melynek célja elősegíteni, hogy a gyermekes háztartások ne járjanak rosszabbul anyagilag, mint a gyermektelenek. Így 2020 januárjától minden négy vagy több gyermeket nevelő anya élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességet élvez. A kedvezményezettek köre – a több gyermeket nevelő anyák megbecsülésének jegyében – 2025 októberétől tovább bővül a háromgyermekes anyákkal. A kedvezmény kiterjesztése a kétgyermekes anyákra 2026-tól több lépcsőben valósul meg. Jövő év januárjától minden negyven év alatti két gyermeket nevelő nő részesülhet személyi jövedelemadó kedvezményben. Egy évvel később az ötvenedik életévüket, majd 2028-tól a hatvanadik életévüket be nem töltött kétgyermekes anyák is adómentessé válnak. Az életük során két gyermeket nevelő nők teljes köre a 2029. évre válik mentessé, ekkor terjesztik ki a kedvezményt a hatvan év feletti anyákra is.

Fontos, hogy 2026-tól a fiatal anyákat támogató, harminc év alatti anyák kedvezménye átalakul. A kedvezményt kiterjesztik azokra a harminc év alatti anyákra is, akiknek a gyermeke 2023. január 1-je előtt született, illetve eltörlik az igénybe vehető kedvezményre vonatkozó átlagbérhez kötött felső korlátot.

Jövőre új intézkedésként vezetik be a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, illetve az örökbefogadói díj adómentességét.