Lakossági betétek: dőlnek a csúcsok, egyre több az akció

Bár az utóbbi hetekben több pénzügyi szolgáltató is csökkentett kisebb mértékben az akciós lakossági lekötött forintbetétek kamatain, továbbra is találhatók kedvező ajánlatok a piacon – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A lakossági betétek állománya az első negyedév végére új csúcsra ért.

A lakossági betétek állománya csúcsot döntött az első negyedévben. /Fotó: Mehes Daniel/Shutterstock

Az ajánlatok között – tette hozzá – a 6,5 százalékos jegybanki irányadó rátához közelítő (vagy azt meghaladó) éves kamatokat is lehet találni.

A jellemzően 5,5-6,5 százalék közötti éves kamatok a márciusi, 4,7 százalékos, éves inflációhoz mérten sem számítanak rossznak – még úgy sem, ha számolunk a lakossági betétek kamata után felszámított kamatadó és szociális hozzájárulási adó (szocho) hatásával.

A friss megtakarítás szinte mindig feltétel

Az akciós ajánlatoknál változatlanul a friss forrás elhelyezése jelenti az általánosnak tekinthető feltételt, de akadnak konstrukciók, amelyek egy adott ügyfélkört céloznak, vagy éppen bizonyos számlaforgalomhoz kötik a kedvező kamatokat. A Gránit Bank változatlanul több, rövid lejáratú betéti konstrukciót is kínálatban tart. Ezek közül az egyik a három hónapos futamidejű eBank betét, amelynél most 6,25 százalékos az akciós, éves kamat. A konstrukcióban legalább 50 ezer forintnyi, új forrást lehet elhelyezni, úgy, hogy az ügyfélnek aktív mobilbanki szerződéssel is rendelkeznie kell, miközben a számlájára legalább havi 400 ezer forint jóváírás érkezik. A Gránit Bank a KamatMax betétnél évi 5 százalékos kamatot kínál: itt 6 hónap a futamidő, és a kedvező kamat feltétele, hogy az ügyfél kellő aktivitással használja a bankszámláját – illetve az ahhoz tartozó bankkártyát.

A K&H Rajt betétjénél 90 nap a futamidő, a bruttó éves kamat pedig 8 százalék. Itt az a feltétel, hogy a betétes ügyfél legalább egy hónapja számlát vezessen a pénzügyi szolgáltatónál, és új forrást helyezzen el, amelynek az összege eléri az 500 ezer forintot.

A MagNet Bank több futamidőre is kínál akciós kamatokat a Prizma nevű betétjénél: itt is új forrás helyezhető el, legalább 500 ezer forint összegben, cserébe az éves bruttó kamat a 3 hónapos futamidőnél évi 6,62, a 6 hónaposnál évi 6,45, a 12 havinál pedig évi 4,61 százalék.

Az MBH Bank a prémium, illetve a meghatározott számlacsomagokkal rendelkező lakossági ügyfeleinek kínálja az akciós, 6 hónapos futamidejű Prémium betétjét. A konstrukcióban a prémium ügyfeleknek legalább 100 ezer forintot, az érintett lakossági ügyfeleknek pedig minimum kétmillió forintot kell elhelyezniük, az éves kamat pedig 6,5 százalék. Ebben a konstrukcióban ugyancsak friss megtakarítás helyezhető el, de az is megengedett, hogy a pénz állampapír-befektetésből származzon.

Az OTP Bank szintén a prémium ügyfélkörnek kínál akciós lekötési lehetőséget: a hat hónapos lejáratú Prémium Forint Betétnél most 6 százalékos az éves kamat. Ennél a konstrukciónál szintén feltétel az új forrás elhelyezése – legalább 100 ezer forint összegben.

Az elmúlt hónapokban ugyanakkor a befektetésekkel kombinált betétek is visszatértek a piacra. A Gránit Bank Hozampáros betétjénél az elhelyezett összeg felét helyezik el 3 hónapos futamidejű betétben, 8 százalékos éves kamat mellett, míg a másik rész Gránit befektetési jegyekbe kerül. Az ügyfélnek itt legalább 200-200 ezer forintot kell – új forrásként – elhelyeznie.

Hasonló elven működik a CIB Bank Tandem megtakarítása is, ahol a megtakarítás egyharmada (legalább százezer forint) kerül 3 hónapos futamidejű betétbe, évi 7 százalékos kamat mellett. A CIB Bank Magnifica (prémium banki) és Private Banking ügyfelei viszont már évi 10 százalékos kamatot kapnak a betéti rész után, amennyiben teljesítik a meghatározott feltételeket.

Dőlnek a csúcsok a lakossági betéteknél

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az első negyedév végére új csúcsra ért a lakossági betétek állománya: meghaladta a 13 365 milliárd forintot, ami igen gyors, 12 százalékos, éves növekedést tükröz. „Abban, hogy a márciusig tartó egy évben ilyen ütemben tudott növekedni a lakossági betéti portfólió, meghatározó szerep jutott a lakossági állampapírokból felszabaduló pénznek: nagyrészt ennek hatásával magyarázható, hogy csak az első negyedévben 570 milliárd forinttal ugrott meg a lakossági betétállomány” – hívta fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Gergely Péter hozzátette: a frissen érkező pénzek viszont jól láthatóan szinte kizárólag a szabad folyószámla-egyenleget gyarapították. Így a teljes lakossági betéti portfólióból már bő 84 százalékkal részesednek a látra szóló- és folyószámlabetétek, amelyre korábban még szintén nem akadt példa. A szakértő szerint ugyanakkor a folyószámlákon lévő szabad pénz egy része előbb-utóbb helyet keres magának – a kérdés inkább az, hogy mekkora hányada marad végül betétekben, és mekkora összeg vándorol majd befektetésekbe.