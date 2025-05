Egész Székelyföld turizmusát visszavetheti a parajdi sóbánya katasztrófája

A parajdi sóbánya hosszú évek óta teljes Székelyföld turizmusának egyik motorja, évente nagyjából négyszázezer látogatót vonzott, a környékbeli településekre érkező látogatók költései adták a térség idegenforgalmi bevételeinek jelentős részét. A parajdi katasztrófa és a bánya azt követő bezárása igen súlyos károkat okozhat az egész régió gazdaságának − írja cikkében a Világgazdaság.

A parajdi katasztrófa egész Székelyföld turizmusára nézve súlyos csapást jelent. Fotó: MTI/Veres Nándor

A főként a turizmusból élő helyi vállalkozások, vendéglátóhelyek és szállásadók több száz millió forintos bevételkieséssel számolhatnak, a kevesebb turista miatt pedig a helyi önkormányzatok bevételei is csökkenhetnek, az idegenforgalmi adóból és a kapcsolódó illetékekből is jóval kevesebb folyhat be a települések kasszájába.

Egy ilyen katasztrófa nyilván soha nem jön jókor, Székelyföld turizmusa viszont már a szerencsétlenséget megelőzően is nehézségekkel küzdött a tavalyi évben. A hivatalos adatok szerint a régióban hét százalékkal csökkent az eltöltött vendégéjszakák száma az előző évhez képest, míg a szálláshelyek foglaltsága is mérséklődött.

Ez a visszaesés különösen érintette a vendéglátást, a szálláshelyeket, valamint a turisztikai szolgáltatókat, amelyek forgalma 15-20 százalékkal csökkent. A foglalkoztatottság a turizmusban öt-hét százalékkal esett vissza, ami a helyi munkaerőpiac rugalmatlanságát és a gazdaság diverzifikálatlanságát is jelzi.

Összefogással újraépülhet a sóvidéki turizmus

Nemcsak Parajd, hanem az egész környék jövőképe veszélybe került a bányakatasztrófa miatt – fejtette ki a Krónika megkeresésére Horváth Alpár egyetemi oktató, a Babes–Bolyai Tudományegyetem egyik tagozatának igazgatója.

Kiemelte, hogy a bányába érkező turisták nem feltétlenül csak Parajdon szálltak meg, hanem szomszédos településeken is, tehát ezeknek az idegenforgalmára is ki fog hatni a mostani katasztrófa. Akik a bánya jótékony hatása miatt érkeztek, sokszor 10-12 éjszakát maradtak.

Csak a hivatalosan minősített szálláshelyek száma Parajdon elérte a 120-at, és ehhez még hozzájönnek a szürkén-feketén működő legkisebb magánszállások – hangsúlyozta Horváth Alpár, aki szerint csak összefogással élheti túl a térség ezt a katasztrófát, de néhány év alatt újraépülhet a sóvidéki turizmus. Parajd Hargita megye harmadik legforgalmasabb települése volt Tusnádfürdő és Csíkszereda után. A bányakatasztrófa nyomán egész Székelyföld egyik legnagyobb látványossága semmisült meg.

