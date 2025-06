Még ma érdemes tankolni, holnaptól jelentős drágulás jön a kutakon

Mindkét üzemanyagtípus esetében jelentős drágulás jön. A hazai üzemanyagárak emelkedését az olajárak világszintű emelkedése okozza, az pedig a közel-keleti helyzet eredménye – írja a Világgazdaság.

A héten kedden tovább emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon. A benzin esetében bruttó 2 forinttal növekszik a nagykereskedelmi ár, míg a gázolajnál ez bruttó 9 forint – írta meg a Holtankoljak.hu árfigyelő portál.

A most bejelentett emelés következtében mindkét üzemanyagtípus ára 600 forint fölé emelkedik. A gázolaj esetében már most is literenként 600 forint az átlagár. A benzin literje június 23-án átlagosan 599 forint a magyarországi kutakon.

Az, hogy Magyarországon emelkednek az üzemanyagok árai, az elmúlt napok fényében várható volt. Az olajárak hétfő reggelre január óta nem látott magasságra ugrottak, melynek fő okozója az, hogy az Amerikai Egyesült Államok, csatlakozva Izraelhez, súlyos légicsapást mért Irán nukleáris létesítményeire, ami tovább növelte a globális olajellátással kapcsolatos aggodalmakat.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,92 dollárral, 2,49 százalékkal emelkedve 78,93 dolláron állt hordónként hétfőn reggel. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj 1,89 dollárral, 2,56 százalékkal drágult, ára hordónként 75,73 dollár. Mindkét típus öthavi csúcsokat ért el. Sőt, a Goldman Sachs elemzői szerint a Brent rövid időre hordónként akár 110 dollárra is drágulhat, amennyiben a közel-keleti konfliktus még tovább eszkalálódik.