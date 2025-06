Új magyar óriáscég születik

Nagy növekedési lehetőség előtt áll a 4iG a Nyugat-Balkánon, azaz a volt Jugoszlávia területén, a cél az, hogy mindegyik utódállamot a cég jelenlétét jelző kékre satírozzák – fogalmazott a Világgazdaság kérdésére Fekete Péter, a csoport vezérigazgatója a hétfő délelőtti sajtótájékoztatón, amelyen a 4iG első negyedéves teljesítményét és a cég aktuális helyzetét, kilátásait mutatták be.

Az optimizmus több forrásból táplálkozik, hiszen

egyfelől a térség jelentős konszolidáció előtt áll, amelyben jó eséllyel vesz részt az Albániában és Montenegróban már számottevő érdekeltséggel rendelkező, míg Észak-Macedóniában a jelenlétét most megalapozó magyar cégcsoport,

másrészt a 4iG építheti Albánia és Egyiptom között a nagy sebességű digitális és internetes kapcsolatot biztosító, 2800 kilométeres optikai kábelrendszert, amelyet Bosznián, illetve Horvátországon és Szlovénián keresztül Ausztriáig is ki lehet ágaztatni, míg egy másik szálat Szerbia felé vihetnek tovább.

Végül pedig kedvező tapasztalatokat szerzett a vállalat Albániában és Montenegróban, ahol jó az üzleti klíma és a közép-európainál alacsonyabb az átlagéletkor, azaz több a fiatal ember.

Az elmúlt negyedévben elért növekedés mellett a 4iG-nál folytatódott a transzformációs projekt is, szeptember végére vagy legkésőbb október elejére közös cégbe szervezik a csoport távközlési üzletágának négy kereskedelmi érdekeltségét, ez lesz az úgynevezett ComCo, míg a négy infrastrukturális vállalatot szintén egy közös cégbe tömörítik, a terület elnevezése pedig InfraCo lesz.

A történet az Invitech, a Digi, az Antenna Hungária és a Vodafone megvásárlásával kezdődött, majd mind a négy távközlési céget szétválasztották egy infrastrukturális és egy kereskedelmi területre, amelyekből egy-egy profiltiszta vállalatot alakítanak ki. A strukturális átalakulás pedig a holdingon belüli szinergikus hatások jobb kihasználása révén további gyors növekedést hoz magával – tette hozzá a vezérigazgató.

Egy szinttel feljebb lépve a 4iG maga egy olyan technológiai holdinggá vált, amelynek három divíziója – a távközlés, az IT és az űr- és védelmi szegmens – külön-külön cégekbe szerveződik a 4iG Nyrt. mint ernyő égisze alatt.

A három láb közül amúgy az árbevétel 90 százalékát a telekommunikáció, 10 százalékát az IT termeli, de befolytak már kisebb-nagyobb bevételek az űr- és védelmi szegmensből is. Csoportszinten tehát most már nemcsak akvizíciókkal, hanem organikusan is növekszik a cég.

