Vége a lejtmenetnek: idén már sebességet válthat a magyar autóipar

Nehéz éveken van túl a magyar autóipar. A német gazdaság gyengélkedése, az elektromos átállás döcögése és a globális kereslet visszaesése a hazai termelési adatokon is nyomot hagyott. A legfrissebb elemzések autóipari szerint azonban a 2026-os év végre meghozhatja a várva várt fordulatot. A sorra nyíló új, modern gyárakkal és a gigaberuházások termőre fordulásával Magyarország az évtized végére akár évi egymillió autó gyártására is képes lehet, újraindítva ezzel a gazdaság egyik legfontosabb motorját.

Schweickhardt Gyula
2026. 03. 24. 13:02
Fotó: Kurucz Árpád
A hazai autóipar az elmúlt másfél évtizedben a magyar gazdaság vitathatatlanul legstabilabb motorjaként működött. Jelenleg a magyarországi autógyártás a GDP mintegy négy százalékát adja, a kiterjedt beszállítói hálózattal együtt pedig ez az arány a hat-hét százalékot is eléri. A szektor társadalmi súlya is óriási, hiszen több mint 160 ezer embernek biztosít stabil megélhetést. Ha a teljes értékláncot nézzük, 2025-ben a járműgyártás az ipari export 28 százalékát adta, exportértéke pedig megközelítette az 1400 milliárd forintot. Ez azonban háromszázalékos csökkenést jelentett az előző évhez képest, ami jól jelzi a szektor nehézségeit. A 2024–2025-ös időszak ugyanis nem a rekordokról, hanem a kihívásokról szólt: a szektort átfogó bizonytalanság, a gyengülő rendelésállomány és a termelés visszaesése jellemezte. Bár a magyar ipar egyszerre van jelen az európai termelési láncokban és nyitott az ázsiai járműipar felé is, a globális ellenszél eddig erősebbnek bizonyult, derül ki az MBH Elemzési Centrum legújabb közleményéből.

Várhatóan talpra áll a magyar autóipar. Fotó: Székelyhidi Balázs

Hogy áll a magyar autóipar a régióban?

A nehézségek ellenére a magyar járműipar továbbra is az európai termelési láncok kulcsszereplője, de a legfrissebb statisztikák alapján jelenleg nem tartozunk a régió szűk élvonalába. Ha az ezer lakosra jutó autógyártást vizsgáljuk, 2025-ben ez a szám itthon ötven körül alakult. Ezzel szemben a régiós éllovas Szlovákia 182-es mutatóval büszkélkedhet, ami európai szinten is kiemelkedő teljesítmény (jelen van náluk a Volkswagen, a Stellantis-csoport, a Kia, a Landrover Jeep, és várják a Volvo-csoportot is).

Gyártott autók a népesség arányában (db/ezer fő). Forrás: MBH Elemzési Centrum

Ebből a szempontból Magyarország a középmezőnybe csúszott vissza. A kibocsátásunk 2016 óta 11 százalékkal csökkent ezen a mutatón, ami részben annak tudható be, hogy hazánkban nagyon jelentős a súlya a jelenleg komoly nehézségekkel küzdő német vállalatok gyárainak. Ugyanakkor a fenti adatok azt a közkeletű vélekedést is árnyalják, miszerint a régióban Magyarország függ a legerősebben az autóipartól: három szomszédos országban is jóval magasabb az egy főre jutó gyártási kapacitás.

 

Miért lassult le a gépezet?

A hazai szektor megtorpanása nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több negatív külső tényező együttes hatásának eredménye. A legjelentősebb problémát a hagyományos európai autópiaci kereslet általános csökkenése és a német ipar teljesítményének drasztikus visszaesése jelenti. Ehhez adódott hozzá az elektromos autók iránti kereslet váratlan és jelentős megtorpanása.

Magyarországon gyártott személyautók. Forrás: MBH Elemzési Centrum

A verseny ráadásul egyre kiélezettebb. A kínai márkák évtizedes előnyre tettek szert a villanyautó-fejlesztésben, és most agresszíven terjeszkednek az öreg kontinensen is. A helyzetet tovább nehezíti az Európai Unió folyamatosan változó, gyakran kiszámíthatatlan szabályozási környezete, amely bizonytalanságban tartja a gyártók beruházási és fejlesztési döntéseit. Ezt a feszültséget fokozza az EU és Kína között kibontakozó vámháború, valamint az amerikai protekcionista gazdaságpolitika, amelyek együttesen növelik a költségeket a globalizált értékláncokon keresztül.

A járműipar ráadásul hagyományosan ciklikus ágazat.

 Mivel az EU-ban az újautó-regisztrációk mintegy hatvan százalékát a céges flottavásárlások adják, a gazdasági lassulás és a magas kamatkörnyezet közvetlenül fékezte a beszerzéseket. 2024–2025-ben az európai újautó-eladások hónapokon át csökkentek a nagy piacokon (Németország, Franciaország, Olaszország), ami a hazai gyárak kapacitáskihasználtságát is visszavetette. Bár 2025-ben csekély mértékben, 1,8 százalékos növekedést mértek, az európai újautó-piac 2019 óta összességében mintegy harmincszázalékos visszaesést szenvedett el.

Mivel a Magyarországon gyártott járművek túlnyomó része az Európai Unió piacaira kerül, a hazai autóipar teljesítményét elsősorban a német gazdaság állapota határozza meg. 2025-ben a német autógyártás még mindig 11 százalékkal elmaradt a 2019-es, válság előtti szinttől (éves termelés: 4,15 millió darab). Beszédes adat, hogy miközben Németországban 2024 és 2025 között több mint 51 ezer munkahely szűnt meg az ágazatban, addig nálunk kis mértékben (161,4 ezerről 163,8 ezerre) nőtt a foglalkoztatottak száma. Ez a strukturális átrendeződés azt jelzi, hogy a német cégek a kedvezőbb költségek miatt egyre több tevékenységet helyeznek át a magyarországi bázisaikra.

Német ipari megrendelések és magyar ipari termelés, fix bázisú összehasonlítás, 2020. 07. = 100. Forrás: MBH Elemzési Centrum

Miért lehet 2026 a fordulópont?

Bár a mögöttünk hagyott két év kifejezetten nehéz volt, a kilátások határozottan biztatók. A német ipari megrendelések az elmúlt hónapokban már növekedést mutattak, és itthon is bővült az export ipari rendelésállomány 2025 év végén. Az alapvető folyamatok abba az irányba mutatnak, hogy idén már pozitívak lehetnek a magyar ipari számok.

A valódi áttörést azonban az új, hatalmas volumenű beruházások termőre fordulása hozhatja el a következő években:

  • BYD (Szeged): A kínai elektromosautó-óriás új üzeme 2026 tavaszán kezdheti meg a termelést. A mintegy négymilliárd eurós beruházás kezdetben évi 150 ezer, később háromszázezer autó (köztük a Dolphin és az Atto 3 modellek) legördülését biztosítja a szegedi gyártósorokról.
  • BMW (Debrecen): A kétmilliárd euróból épülő gyár az induláskor nyolcvan-kilencven ezer járművel tervez, de hamarosan eléri a 150 ezer darabos kapacitást. A kifejezetten itt gyártani tervezett BMW i3 iránti élénk kereslet miatt (a megrendelések már 2026 végéig lekötötték a kapacitást) a második műszak bevezetése is napirenden van.
  • Mercedes (Kecskemét): Az egymilliárd eurós fejlesztés részeként négyszáz hektárra növelik a gyár területét, ami hosszú távon megerősíti a hazai bázis szerepét a vállalat globális hálózatában. Az építkezés zavartalansága érdekében az üzem átmenetileg egyműszakos rendre váltott.

A Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE) előrejelzése szerint a termelés 2026-ban 550-600 ezer darab körül alakulhat, de az új sorok felfutásával 2028-ra elérheti a 750-800 ezer autót. Ha a piaci környezet engedi – és az olcsóbb akkumulátortechnológiák, valamint a támogató uniós szabályozások új lendületet adnak az e-autó piacnak –, az évtized végére a hazai autógyártás átlépheti az egymilliós álomhatárt. Erre komoly esély mutatkozik, hiszen a hazánkban működő cégek (Audi, Mercedes, Suzuki, Stellantis, BMW) a legmodernebb technológiával várják a fellendülést. Bár az átállás lassú lesz, a kapacitásnövekedés és a technológiai előrelépés új aranykort hozhat a magyar beszállítói körnek is, amennyiben a geopolitikai helyzet hamarosan deeszkalálódik.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

