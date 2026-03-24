Vége a lejtmenetnek: idén már sebességet válthat a magyar autóipar

A hazai autóipar az elmúlt másfél évtizedben a magyar gazdaság vitathatatlanul legstabilabb motorjaként működött. Jelenleg a magyarországi autógyártás a GDP mintegy négy százalékát adja, a kiterjedt beszállítói hálózattal együtt pedig ez az arány a hat-hét százalékot is eléri. A szektor társadalmi súlya is óriási, hiszen több mint 160 ezer embernek biztosít stabil megélhetést. Ha a teljes értékláncot nézzük, 2025-ben a járműgyártás az ipari export 28 százalékát adta, exportértéke pedig megközelítette az 1400 milliárd forintot. Ez azonban háromszázalékos csökkenést jelentett az előző évhez képest, ami jól jelzi a szektor nehézségeit. A 2024–2025-ös időszak ugyanis nem a rekordokról, hanem a kihívásokról szólt: a szektort átfogó bizonytalanság, a gyengülő rendelésállomány és a termelés visszaesése jellemezte. Bár a magyar ipar egyszerre van jelen az európai termelési láncokban és nyitott az ázsiai járműipar felé is, a globális ellenszél eddig erősebbnek bizonyult, derül ki az MBH Elemzési Centrum legújabb közleményéből.

Várhatóan talpra áll a magyar autóipar.

Hogy áll a magyar autóipar a régióban?

A nehézségek ellenére a magyar járműipar továbbra is az európai termelési láncok kulcsszereplője, de a legfrissebb statisztikák alapján jelenleg nem tartozunk a régió szűk élvonalába. Ha az ezer lakosra jutó autógyártást vizsgáljuk, 2025-ben ez a szám itthon ötven körül alakult. Ezzel szemben a régiós éllovas Szlovákia 182-es mutatóval büszkélkedhet, ami európai szinten is kiemelkedő teljesítmény (jelen van náluk a Volkswagen, a Stellantis-csoport, a Kia, a Landrover Jeep, és várják a Volvo-csoportot is).

Gyártott autók a népesség arányában (db/ezer fő). Forrás: MBH Elemzési Centrum

Ebből a szempontból Magyarország a középmezőnybe csúszott vissza. A kibocsátásunk 2016 óta 11 százalékkal csökkent ezen a mutatón, ami részben annak tudható be, hogy hazánkban nagyon jelentős a súlya a jelenleg komoly nehézségekkel küzdő német vállalatok gyárainak. Ugyanakkor a fenti adatok azt a közkeletű vélekedést is árnyalják, miszerint a régióban Magyarország függ a legerősebben az autóipartól: három szomszédos országban is jóval magasabb az egy főre jutó gyártási kapacitás.

Miért lassult le a gépezet?

A hazai szektor megtorpanása nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több negatív külső tényező együttes hatásának eredménye. A legjelentősebb problémát a hagyományos európai autópiaci kereslet általános csökkenése és a német ipar teljesítményének drasztikus visszaesése jelenti. Ehhez adódott hozzá az elektromos autók iránti kereslet váratlan és jelentős megtorpanása.