BYD: elindult a próbagyártás

Elindult a próbagyártás Szegeden. A BYD termelése több év alatt fut majd föl a tervezett szintre, ezzel párhuzamosan bővül a foglalkoztatotti létszám is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 14:37
A termelés pár év alatt éri el a maximum kapacitást Fotó: Vémi Zoltán
Elindult a próbagyártás a BYD szegedi, elektromos autókat előállító üzemében – jelentette be Botka László (Összefogás Szegedért) polgármester csütörtökön. A politikus a Közéleti Kávéház évadnyitó rendezvényén elmondta, a cég már 960 munkavállalót felvett szegedi gyárába, hetven százalékuk magyar dolgozó, nagyobbik részük szegedi.

Erre várt mindenki: megindult a próbagyártás a szegedi BYD-gyárban. Fotó: Yomiuri

A gyár termelése több év alatt fut majd föl a tervezett szintre, ezzel párhuzamosan bővül a foglalkoztatotti létszám is. Számítanak munkavállalókra Szeged vonzáskörzetéből, a többi közt Makó térségéből, valamint a Délvidék északi részéből. A kormány vállalása szerint megkönnyítik a határ menti ingázók közlekedését, külön sávot kialakítva nekik a röszkei közúti átkelőhelyen.

Az autóipari beruházással kapcsolatban az önkormányzat feladata volt, hogy biztosítsa az üzem építéséhez szükséges háromszáz hektáros területet. Ebből száz hektár eleve ipari terület volt, melyen az eredeti tervek szerint a Pick Szeged Zrt. építette volna föl az új szalámigyártó üzemét, amelyet végül a régi telephelyükön, a Horgosi úton alakítanak ki.

A fennmaradó kétszáz hektár jellemzően termőföld volt, melyen sok tulajdonos osztozott. A parcellák tulajdonosainak többsége elfogadta a kisajátítás során a kormányhivatal által megállapított árat, néhányan azonban bírósághoz fordultak.

