Több milliárdos beruházás pörgeti fel hazánk autóiparát

Az amerikai BorgWarner 24 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre Oroszlányban, ami tovább erősíti Magyarország szerepét az új globális autóipari korszakban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen.

Hazánk az európai autóipar fontos zászlóshajója

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a BorgWarner friss beruházásának átadásán arról számolt be, hogy az amerikai autóipari beszállító 24 milliárd forint értékben hajtott végre fejlesztést a gyárában, amihez az állam 4,8 milliárd forint támogatást nyújtott, így hozzájárulva a munkavállalói létszám ezer körülire emeléséhez.

Leszögezte, hogy

a beruházás tovább erősíti Magyarország szerepét az új globális autóipari korszakban, és a büszkeségét fejezte ki amiatt, hogy a világ legkeresettebb prémium márkái számára fognak innentől kezdve a turbófeltöltők mellett az utaskabin fűtéséhez szükséges alkatrészeket gyártani Oroszlányban.

Majd kiemelten fontosnak nevezte a vállalattal folytatott együttműködést, s rámutatott, hogy az elmúlt időszakban több rekord is megdőlt az újabb aranykorba lépett magyar–amerikai kapcsolatokban. „Soha annyi amerikai beruházás egy év alatt még nem érkezett Magyarországra, mint tavaly, szám szerint 16, összesen 200 milliárd forint értékben, ahogyan soha nem volt még tízmilliárd dollárnyi a kereskedelmi forgalom sem a két ország között, most ezt is elértük” – jegyezte meg.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország a BorgWarnerhez hasonló vállalatoknak köszönhetően az autóipar technológiai forradalmában nem a követők, hanem az éllovasok között van. Kifejtette, hogy hazánk az európai autóipar fontos zászlóshajója, egyike a világ azon három országának, ahol mind a három nagy német prémium autómárka gyártóbázissal van jelen, de ezenfelül három másik autógyár is működik itt.

„Ezzel elértük azt is,

hogy az autógyártás beszállítói háttéripara Magyarországon egyre bővüljön,

egyre több beruházást hajtsanak végre

és egyre több gyárat építsenek.

Az autógyártás beszállítói háttéripara Magyarországot tekinti az egyik első számú európai beruházási célpontnak, ezzel munkahelyek tízezreit sikerült itt létrehozni” – fogalmazott.