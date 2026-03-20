Szijjártó Péter: Egy amerikai gyógyszeripari cég hajt végre hatalmas beruházást Komáromban

A Viatris Komárom-Mylan Hungary Kft. amerikai tulajdonú gyógyszeripari vállalat 6,4 milliárd forintnyi értékű beruházást hajt végre Komáromban, ezáltal betonbiztossá téve nyolcszáz munkahelyet – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a Viatris Komárom-Mylan Hungary Kft. új beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy az amerikai tulajdonú gyógyszeripari vállalat 6,4 milliárd forintnyi értékben bővíti csomagolási és minőségellenőrzési kapacitásait, amihez a kormány 1,3 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő több mint nyolcszáz munkahely betonbiztossá tételét.

Kiemelte, hogy a város már ma is a Viatris európai működési hálózatának egyik meghatározó központja, és a fejlesztés nyomán jelentősen nőni fog az üzem csomagolási kapacitása, ami még inkább felértékeli a jelentőségét annak, hogy ez az Európai Unió legnagyobb gyógyszervizsgálati laboratóriuma.

Ezért a magas hozzáadott értéket képviselő beruházásért éles nemzetközi verseny folyt, a komáromi gyár amerikai és ázsiai telephelyekkel is versenyzett, de Magyarország győzni tudott, méghozzá az itt dolgozók szakértelme és tudása miatt

– közölte.

Majd kifejtette, hogy a magyar–amerikai kapcsolatokban új aranykor köszöntött be Donald Trump elnök tavalyi hivatalba lépésével, soha egy év alatt nem volt akkora kereskedelmi forgalom a két ország között, és soha annyi beruházás nem érkezett az Egyesült Államokból egy év alatt, mint 2025-ben.

Szijjártó Péter méltatta a hazai gyógyszeripar kiváló teljesítményét is, és rámutatott, hogy Magyarország bár a lakosságszámát tekintve 96. a világrangsorban, mégis a húsz legnagyobb gyógyszeripari exportőr között van, és ezt az állapotot a kormány fenn is kívánja tartani.

A gyógyszeripari fejlesztések kitörési pontot jelentenek a magyar gazdaságnak, a gyógyszeriparban a legmagasabb a bevételarányos költés az innovációra és a kutatás-fejlesztésre, és az elmúlt esztendőben a gyógyszeripar 1300 milliárd forintos termelési értéket tudott felmutatni Magyarországon

– sorolta. Illetve arra is kitért, hogy Komáromban és környékén az elmúlt tíz év során 61 beruházás jött létre állami támogatással, összesen 1300 milliárd forint értékben, mintegy 18 ezer munkahelyet teremtve.