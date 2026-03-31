Gyárbővítés Mártélyon - amerikai cégek sorra fektetnek be hazánkban

A kormány aláírta 105. stratégiai együttműködési megállapodását, ezúttal a Scrub Daddy vállalattal. A cég mintegy másfél milliárd forintos beruházással bővítette mártélyi gyárát, ami az elmúlt két hétben már a hatodik amerikai fejlesztés Magyarországon. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt kedden a helyszínen a minisztérium tájékoztatása szerint.

A tárcavezető a Scrub Daddy beruházásának átadásán tudatta, hogy a mosószivacsokat, mosópasztákat előállító amerikai vállalat másfélmilliárd forint értékben bővítette a telephelyét a kormányzat 260 millió forint összegű támogatásával, aminek nyomán tizenöt új munkahely jött létre és százötven másik válhat betonbiztossá.

Kifejtette, hogy az elmúlt két hét során

Pétfürdő,

Komárom,

Oroszlány,

Zalaegerszeg

és Székesfehérvár

után ez immár a hatodik amerikai vállalati beruházás, amit Magyarországon bejelentenek.

"Az nem túlzás, hogy egy új aranykor köszöntött be a magyar-amerikai kapcsolatokban, s ennek az első és talán legfontosabb jele volt, hogy a tavalyi esztendőben a magyar-amerikai gazdasági együttműködés a rekordok éve volt" - jelentette ki.

"Soha nem volt akkora kereskedelmi forgalom Magyarország és az Egyesült Államok között, mint tavaly, és soha annyi amerikai vállalati beruházás nem érkezett Magyarországra egy év alatt. Tavaly 200 milliárd forintnak megfelelő összegű amerikai vállalati beruházás jött, tizenhat nagy amerikai vállalattal tudtunk megállapodni magyarországi beruházásokról" - tájékoztatott Szijjártó Péter.

Valamint arra is kitért, hogy Csongrád-Csanád vármegye a magyar gazdaság egyik fontos zászlóshajója, ahol tíz év alatt megfeleződött a munkanélküliség és 80 százalékkal nőtt az ipari teljesítmény, tavalyra elérve az 1300 milliárd forintot.

"S ebben a körzetben, ahol most vagyunk, ez a Mártély-Algyő-Hódmezővásárhely háromszög, az elmúlt években tizenhat nagy vállalati beruházásról kötött megállapodást a kormány, mintegy 72 milliárd forint értékben. Ezek a beruházások hétezer munkahelyet tettek itt biztossá" - tette hozzá.