Gyárbővítés Mártélyon - amerikai cégek sorra fektetnek be hazánkban

A kormány megkötötte a 105. stratégiai együttműködési megállapodását, ezúttal a Scrub Daddy-vel, amely másfélmilliárd forint értékben bővítette a gyárát Mártélyon. Ez két héten belül immár a hatodik amerikai beruházás Magyarországon - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint kedden a helyszínen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 15:17
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI
A kormány aláírta 105. stratégiai együttműködési megállapodását, ezúttal a Scrub Daddy vállalattal. A cég mintegy másfél milliárd forintos beruházással bővítette mártélyi gyárát, ami az elmúlt két hétben már a hatodik amerikai fejlesztés Magyarországon. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt kedden a helyszínen a minisztérium tájékoztatása szerint.

Újabb amerikai beruházás/Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Ez immár a hatodik amerikai vállalati beruházás

A tárcavezető a Scrub Daddy beruházásának átadásán tudatta, hogy a mosószivacsokat, mosópasztákat előállító amerikai vállalat másfélmilliárd forint értékben bővítette a telephelyét a kormányzat 260 millió forint összegű támogatásával, aminek nyomán tizenöt új munkahely jött létre és százötven másik válhat betonbiztossá.

Kifejtette, hogy az elmúlt két hét során 

  • Pétfürdő, 
  • Komárom, 
  • Oroszlány, 
  • Zalaegerszeg 
  • és Székesfehérvár 

után ez immár a hatodik amerikai vállalati beruházás, amit Magyarországon bejelentenek.

"Az nem túlzás, hogy egy új aranykor köszöntött be a magyar-amerikai kapcsolatokban, s ennek az első és talán legfontosabb jele volt, hogy a tavalyi esztendőben a magyar-amerikai gazdasági együttműködés a rekordok éve volt" - jelentette ki.

"Soha nem volt akkora kereskedelmi forgalom Magyarország és az Egyesült Államok között, mint tavaly, és soha annyi amerikai vállalati beruházás nem érkezett Magyarországra egy év alatt. Tavaly 200 milliárd forintnak megfelelő összegű amerikai vállalati beruházás jött, tizenhat nagy amerikai vállalattal tudtunk megállapodni magyarországi beruházásokról" - tájékoztatott Szijjártó Péter.

Valamint arra is kitért, hogy Csongrád-Csanád vármegye a magyar gazdaság egyik fontos zászlóshajója, ahol tíz év alatt megfeleződött a munkanélküliség és 80 százalékkal nőtt az ipari teljesítmény, tavalyra elérve az 1300 milliárd forintot.

"S ebben a körzetben, ahol most vagyunk, ez a Mártély-Algyő-Hódmezővásárhely háromszög, az elmúlt években tizenhat nagy vállalati beruházásról kötött megállapodást a kormány, mintegy 72 milliárd forint értékben. Ezek a beruházások hétezer munkahelyet tettek itt biztossá" - tette hozzá.

Egymillió új munkahely jött létre tíz esztendő alatt

A miniszter ezután érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben óriási gazdasági bravúrokat hajtott végre.

"Mi Magyarországon ezeknek a rendkívüli durva kihívásoknak a dacára is néhány bravúros teljesítményt azért elértünk a gazdaság szereplőivel közösen az elmúlt években. "Egymillió új munkahely jött létre tíz esztendő alatt. Európa legalacsonyabb munkát terhelő adói itt vannak, és a rezsicsökkentés miatt itt a legalacsonyabbak az energiaárak Európában" - sorolta.

Majd üdvözölte, hogy az utóbbi négy év a szomszédos Ukrajnában tomboló háború ellenére is a magyar gazdaságtörténet legsikeresebb négy éve volt beruházásösztönzés szempontjából.

"Soha annyi megállapodást gyárak építéséről, munkahelyteremtésről, beruházásokról nem kötöttünk a vállalatokkal, mint az elmúlt négy évben. S ebben a bravúrban az amerikai tulajdonban lévő vállalatok óriási szerepet játszottak" - emelte ki.

Végül pedig megerősítette, hogy a magyar kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy kívül tartsa az országot minden háborún, illetve megóvja az embereket és a vállalkozásokat a fegyveres konfliktusok negatív hatásaitól, különösképpen az energiaellátás terén.

"Magyarországon nem fogjuk engedni, hogy úgy elszaladjanak az energiaárak, mint Európában, mi nem fogjuk engedni, hogy a rezsiköltségek növekedjenek, mi nem fogjuk engedni, hogy az üzemanyagárak növekedjenek" - összegzett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu