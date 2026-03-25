Nincs greenwashing, a GVH pontos és egyértelmű kommunikációra kötelez

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2024 nyarán PET-palackokkal kapcsolatos zöldállítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást több vállalkozással, közte a Fonte Viva Kft.-vel szemben. A GVH eredeti gyanúja szerint a cég a Fonte Natura ásványvizeinek címkéin és a terméket népszerűsítő kereskedelmi kommunikációjában megfogalmazott állításaival (pl. a „100% újrahasznosított PET-palackban”, „100% rePET”, „100% rePET palackból palack”) megtéveszthette a fogyasztókat.

A GVH szigorúan veszi, mit írnak az ásványvizes palackokra, az érintett cég pontosítja, átformálja kommunikációját

Fotó: AFP

Több aggály merült fel a GVH részéről

A vállalkozás – és anyavállalata, a Mol Nyrt. – az eljárás során igazolták, hogy a vizsgált időszakban az általuk forgalmazott palackok (a címke és a kupak kivételével) száz százalékban újrahasznosított PET-alapanyagból készültek. Ugyanakkor a GVH részéről aggályok merültek fel arra vonatkozóan, hogy a vizsgált kommunikációk akár azt a látszatot is kelthették, hogy a palack egésze, tehát a kupak és a címke is újrahasznosított alapanyagból készül.

A vállalkozások az eljárás során komplex kötelezettségvállalási csomagot nyújtottak be a GVH Versenytanácsának. A cégek vállalták:

a kereskedelmi kommunikációjukkal kapcsolatos belső folyamataik fejlesztését,

egy megfelelési (compliance) szakértő kijelölését,

valamint egy részletes belső megfelelési szabályzat kialakítását a jövőbeni kereskedelmi kommunikációk tekintetében, amely a környezeti állításokra vonatkozó intézkedéseket is tartalmaz.

Ezen vállalásokon túlmenően a vállalkozások érdemi edukációs intézkedéseket is meghatároztak. A cégek vállalták, hogy olyan edukációs tartalmakat állítanak össze, amelyek kiterjednek a palackozott termékek környezeti hatásaira és a palackvisszaváltási folyamat fontosságára is.

A GVH Versenytanácsa a kötelezettségvállalások értékelése során figyelembe vette, hogy azok érdemi és előremutató elemeket tartalmaznak, amelyek hatékonyan kezelhetik a GVH eredeti aggályait. A Versenytanács figyelembe vette továbbá, hogy a vállalások jelentősen túlmutatnak az eljárásban vizsgált kereskedelmi gyakorlatokon, ráadásul – az edukációs intézkedéseken keresztül – a fogyasztók általános tájékozottságát és az általános prevenciót is elősegítik.