Nincs greenwashing, a GVH pontos és egyértelmű kommunikációra kötelez

Komoly hatást gyakorolhat a PET-palackokkal kapcsolatos zöld állítások kommunikációjára a Gazdasági Versenyhivatal most lezárt eljárása. Az ásványvizeket palackozó Fonte Viva Kft. – illetve a céget 2018 óta tulajdonló Mol Nyrt. –komplex vállaláscsomagot ajánlottak fel a GVH Versenytanácsának. Ennek végrehajtása nemcsak a vállalkozások belső megfelelését és jogszerű kommunikációját biztosítja majd a jövőben, hanem a fogyasztók általános tájékozottságát is támogatja a palackozott italtermékek környezeti hatásait illetően

2026. 03. 25. 11:05
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2024 nyarán PET-palackokkal kapcsolatos zöldállítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást több vállalkozással, közte a Fonte Viva Kft.-vel szemben. A GVH eredeti gyanúja szerint a cég a Fonte Natura ásványvizeinek címkéin és a terméket népszerűsítő kereskedelmi kommunikációjában megfogalmazott állításaival (pl. a „100% újrahasznosított PET-palackban”, „100% rePET”, „100% rePET palackból palack”) megtéveszthette a fogyasztókat.

A GVH szigorúan veszi, mit írnak az ásványvizes palackokra, az érintett cég pontosítja, átformálja kommunikációját
Több aggály merült fel a GVH részéről

A vállalkozás – és anyavállalata, a Mol Nyrt. – az eljárás során igazolták, hogy a vizsgált időszakban az általuk forgalmazott palackok (a címke és a kupak kivételével) száz százalékban újrahasznosított PET-alapanyagból készültek. Ugyanakkor a GVH részéről aggályok merültek fel arra vonatkozóan, hogy a vizsgált kommunikációk akár azt a látszatot is kelthették, hogy a palack egésze, tehát a kupak és a címke is újrahasznosított alapanyagból készül.

A vállalkozások az eljárás során komplex kötelezettségvállalási csomagot nyújtottak be a GVH Versenytanácsának. A cégek vállalták:

  • a kereskedelmi kommunikációjukkal kapcsolatos belső folyamataik fejlesztését,
  • egy megfelelési (compliance) szakértő kijelölését,
  • valamint egy részletes belső megfelelési szabályzat kialakítását a jövőbeni kereskedelmi kommunikációk tekintetében, amely a környezeti állításokra vonatkozó intézkedéseket is tartalmaz.

Ezen vállalásokon túlmenően a vállalkozások érdemi edukációs intézkedéseket is meghatároztak. A cégek vállalták, hogy olyan edukációs tartalmakat állítanak össze, amelyek kiterjednek a palackozott termékek környezeti hatásaira és a palackvisszaváltási folyamat fontosságára is.

A GVH Versenytanácsa a kötelezettségvállalások értékelése során figyelembe vette, hogy azok érdemi és előremutató elemeket tartalmaznak, amelyek hatékonyan kezelhetik a GVH eredeti aggályait. A Versenytanács figyelembe vette továbbá, hogy a vállalások jelentősen túlmutatnak az eljárásban vizsgált kereskedelmi gyakorlatokon, ráadásul – az edukációs intézkedéseken keresztül – a fogyasztók általános tájékozottságát és az általános prevenciót is elősegítik.

Mindezekre tekintettel a GVH Versenytanácsa jogsértés vagy annak hiányának megállapítása nélkül lezárta az eljárást és kötelezően előírta a cégeknek a vállalások végrehajtását. Ezt a GVH utóvizsgálatban szigorúan ellenőrzi majd.

