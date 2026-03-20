Kiderült, mit vár a Z és az Alfa generáció a munkaerőpiacon

Egyre élesebb a feszültség a munkáltatói elvárások és a diákok valós igényei között a hazai munkaerőpiacon. A MŰISZ Iskolaszövetkezet friss elemzése szerint miközben a cégek „kész” szakembereket keresnek gyakornoki pozíciókra, a fiatalok számára a rugalmasság és a tanulási lehetőség a prioritás.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 18:44
Jövőre már nem az olcsó munkaerőt jelenti majd a diákmunka Fotó: Kallus György Forrás: Kallus György
Lassan elindul a visszaszámlálás a diákmunka-főszezonig. A MŰISZ Iskolaszövetkezet felmérése segítséget nyújthat a munkáltatóknak abban, hogy még időben átalakítsák stratégiájukat, és valóban diákbarát pozíciókkal induljanak neki a csúcsidőszaknak.

munkaerőpiac, diákmunka, / Fotó: Csapó Balázs /Kisalföld
A leggyakoribb hiba a munkaerőpiacon, amit a vállalatok elkövetnek, hogy a junior vagy gyakornoki pozíciókhoz is 1–2 éves szakmai tapasztalatot várnak el
Tapasztalatot várnak el ott, ahol éppen megszerezni kéne azt


A MŰISZ szerint a leggyakoribb hiba, amit a vállalatok elkövetnek, hogy a junior vagy gyakornoki pozíciókhoz is 1–2 éves szakmai tapasztalatot várnak el. Ez paradox helyzetet teremt, a diákok elsődleges célja ugyanis a tanulás, nem a kész tudásuk bemutatása. A téves hozzáállás következményeként a cégek csalódottak, a fiatalok pedig frusztráltak, ami gátolja a hatékony utánpótlás-építést.

A munkaerőpiac az utóbbi években gyorsabban változik, mint valaha, új készségek, technológiák, szakmák jelennek meg, mindezekhez a fiatalok sikeresen igazodnak.

A cégek gyakran ígérnek flexibilitást a munkavégzésben, a gyakorlatban viszont sok esetben a több órás, fix jelenlétet erőltetik. A MŰISZ felmérése szerint a 19–22 éves korosztály elvárásaiban a rugalmasság megelőzi a bérezést is, hiszen az egyetemi órarend mellett csak blokkokban vagy délután tudnak munkát vállalni. Aki nem tolerálja a vizsgaidőszakot, az 2026-ban elveszíti a legtehetségesebb jelölteket.

A „maradj velünk 10 évig” szemlélet is elavult. A Z és Alfa generáció projektalapú szemlélettel érkezik egy-egy munkahelyre, néhány évre terveznek ott, ahol a fejlődésüket biztosítottnak látják.

Az elemzés kiemeli, hogy a vállalatoknak nem az életre szóló lojalitást kellene kergetniük, hanem maximalizálniuk kellene azt az időt, amit a diák náluk tölt. A cégek sokszor a vezetőket sem készítik fel arra, hogy részmunkaidős, órarendfüggő munkavállalókkal dolgozzanak, ami másfajta tervezést igényel. Pedig egy jó onboarding és a valódi feladatok értéket teremtenek akár 12 hónap alatt is.


Kinyílt a bérolló

A MŰISZ adatai szerint országon belül is jelentős a különbség a földrajzi elhelyezkedés alapján. A fővárosban élesebb a verseny, így a modernebb HR-szemlélet és hibrid munkavégzés lehetőségei miatt általában 20–40 százalékkal magasabb bérek jellemzőek. 

A vidéki munkahelyeken konzervatívabb attitűd, fix munkaidő és minimálbér közeli díjazás figyelhető meg. 

Ez a kettősség a fiatalok elvándorlását és Budapestre költözésének folyamatát is gyorsítja.

A fővárosban a fiatalok valóban válogathatnak a lehetőségek között, hiszen rengeteg a gyakornoki program, a számukra vonzó startupok, tech cégek, ügynökségek is keresik a Z és Alfa generációs kollégákat. A vidéki régiók kínálatában a fiatalok sokkal kisebb mozgástérrel rendelkeznek, gyakran kompromisszumot kell kötniük bérezésben vagy feladatkörben, a munkáltatók ezeken a területeken ritkábban élik meg a versenyhelyzetet, ezért lassabban változnak.

A legfiatalabb korosztály (19–22 évesek) számára a munkavállalás elsődleges célja a „zsebpénzszerzés”, náluk még kevésbé fontos a szakmai fejlődés. A 20–22 éves korosztálynál is még a fő motiváció a bérezés, ugyanakkor a pozícióra jelentkezés során már előtérbe kerül a szakmai fejlődés és a karrierlehetőség, valamint a cég ismertsége is. A 23–26 éves korosztálynál a bérezés háttérbe szorul, számukra a szakmai fejlődés és a karrierlehetőség lesz a prioritás, ők már tudatosabban készülnek arra, hogy az adott cégnél, ahol kezdetben gyakornoki pozícióban dolgoznak, később akár főállású munkavállalóként tudják folytatni.
 

Mi lehet a siker kulcsa?

A szakértők szerint a munkáltatóknak érdemes valódi rugalmasságot kínálniuk a diákok számára. Jellemzően heti 20–25 óra lehet az elvárás, órarendhez igazodva, részleges home office lehetőséggel.

Fontos, hogy a cégek megértsék, 

a diák nem egyenlő az olcsó munkaerővel, hanem egy befektetés.

 Mentorálás és strukturált visszajelzés nélkül magas lesz a fluktuáció. Egy fiatal akkor tart ki hosszabb ideig egy cég mellett, ha egyszerű, transzparens feladatkiosztás mellett dolgozhat, ha érzi a fejlődést, és úgy látja, hogy amit elsajátít, az később jól mutat az önéletrajzában.
A MŰISZ tapasztalatai szerint a sikeres gyakornoki programok 40–70 százaléka végül teljes állású foglalkoztatáshoz vezet, így ez a legkisebb kockázatú utánpótlási csatorna a vállalatok számára. A gazdasági nyomás és a növekvő bérköltségek ellenére a diákmunka marad a legbiztonságosabb „előszoba” a tehetségek alkalmazásában. 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekCsehország

Már Csehországban is…

Bayer Zsolt avatarja

Senki nincs biztonságban?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

