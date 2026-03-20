Kiderült, mit vár a Z és az Alfa generáció a munkaerőpiacon

Lassan elindul a visszaszámlálás a diákmunka-főszezonig. A MŰISZ Iskolaszövetkezet felmérése segítséget nyújthat a munkáltatóknak abban, hogy még időben átalakítsák stratégiájukat, és valóban diákbarát pozíciókkal induljanak neki a csúcsidőszaknak.

A leggyakoribb hiba a munkaerőpiacon, amit a vállalatok elkövetnek, hogy a junior vagy gyakornoki pozíciókhoz is 1–2 éves szakmai tapasztalatot várnak el

Tapasztalatot várnak el ott, ahol éppen megszerezni kéne azt



A MŰISZ szerint a leggyakoribb hiba, amit a vállalatok elkövetnek, hogy a junior vagy gyakornoki pozíciókhoz is 1–2 éves szakmai tapasztalatot várnak el. Ez paradox helyzetet teremt, a diákok elsődleges célja ugyanis a tanulás, nem a kész tudásuk bemutatása. A téves hozzáállás következményeként a cégek csalódottak, a fiatalok pedig frusztráltak, ami gátolja a hatékony utánpótlás-építést.

A munkaerőpiac az utóbbi években gyorsabban változik, mint valaha, új készségek, technológiák, szakmák jelennek meg, mindezekhez a fiatalok sikeresen igazodnak.

A cégek gyakran ígérnek flexibilitást a munkavégzésben, a gyakorlatban viszont sok esetben a több órás, fix jelenlétet erőltetik. A MŰISZ felmérése szerint a 19–22 éves korosztály elvárásaiban a rugalmasság megelőzi a bérezést is, hiszen az egyetemi órarend mellett csak blokkokban vagy délután tudnak munkát vállalni. Aki nem tolerálja a vizsgaidőszakot, az 2026-ban elveszíti a legtehetségesebb jelölteket.

A „maradj velünk 10 évig” szemlélet is elavult. A Z és Alfa generáció projektalapú szemlélettel érkezik egy-egy munkahelyre, néhány évre terveznek ott, ahol a fejlődésüket biztosítottnak látják.

Az elemzés kiemeli, hogy a vállalatoknak nem az életre szóló lojalitást kellene kergetniük, hanem maximalizálniuk kellene azt az időt, amit a diák náluk tölt. A cégek sokszor a vezetőket sem készítik fel arra, hogy részmunkaidős, órarendfüggő munkavállalókkal dolgozzanak, ami másfajta tervezést igényel. Pedig egy jó onboarding és a valódi feladatok értéket teremtenek akár 12 hónap alatt is.



Kinyílt a bérolló

A MŰISZ adatai szerint országon belül is jelentős a különbség a földrajzi elhelyezkedés alapján. A fővárosban élesebb a verseny, így a modernebb HR-szemlélet és hibrid munkavégzés lehetőségei miatt általában 20–40 százalékkal magasabb bérek jellemzőek.

A vidéki munkahelyeken konzervatívabb attitűd, fix munkaidő és minimálbér közeli díjazás figyelhető meg.

Ez a kettősség a fiatalok elvándorlását és Budapestre költözésének folyamatát is gyorsítja.