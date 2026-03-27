felújításkorszerűsítési programJedlik Ányos

Nagyon jó hírt kapott országszerte több tucat kórház és mentőállomás

A Jedlik Ányos energetikai program tavaly ősszel meghirdetett pályázata 89 milliárd forinttal segíti egészségügyi intézmények energia-megtakarítást eredményező felújítását. A támogatói okiratok hatályba lépésével országszerte 25 kórház hetven épületének és húsz mentőállomásnak a fejlesztése válik lehetővé. A program idén egyházi és civil fenntartású intézményekre kiterjesztve folytatódik.

2026. 03. 27. 8:35
Kihirdették a támogatói döntéseket a Jedlik Ányos energetikai programban, így országszerte megkezdődhet 25 kórház hetven épületének és húsz mentőállomásnak energetikai korszerűsítése – írja egy pénteki közleményében az Energiaügyi Minisztérium. 

Budapest, 2026. március 13. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője beszédet mond nyolc kórház energetikai fejlesztéséről tartott sajtótájékoztatón, mögötte Ralovich Zsolt, az Észak-budai Szent János Centrumkórház főigazgatója (b), Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára, a 3. sz. választókerület fideszes képviselőjelöltje (j2) és Kőnig Róbert gyermeksebész, traumatológus, miniszterelnöki biztos az Észak-budai Szent János Centrumkórház előtt 2026. március 13-án. Az egészségügyi intézmények fejlesztésére 31,5 milliárd forint uniós forrásból nyílik lehetőség, köztük a Szent János kórházra is, ahol két épület újul meg 6,8 milliárd forintból. MTI/Soós Lajos
A pályázat a támogatott intézmények hosszú távú működőképességének biztosítása érdekében javítja épületeik energiahatékonyságát. Az elsődleges kiválasztási szempont az volt, hogy az energiafogyasztás megcélzott, harmincszázalékos csökkentése költséghatékonyan, nagy biztonsággal teljesíthető legyen. A fejlesztéseknek köszönhetően az intézményekben ellátottak komfortosabb körülmények között gyógyulhatnak, a dolgozók munkafeltételei nagymértékben javulnak.

A vissza nem térítendő forrás elsősorban az épületek hőtechnikai adottságainak javításában, a fűtési, hűtési, szellőztetési és melegvízrendszerek korszerűsítésében hasznosulhat. Támogatható a beltéri világítás energiatakarékos átalakítása vagy zöldenergia-termelők (napelem, napkollektor, hőszivattyú) telepítése is. Az intézmények kötelesek a felhasználás nyomon követését és optimalizálását szolgáló energiamenedzsment rendszert bevezetni. A beruházásokat legkésőbb 2029 végéig teljeskörűen be kell fejezni.

A legnagyobb összegeket elnyert intézmények 

  • a Békés Vármegyei Központi Kórház (14,9 milliárd forint), 
  • a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház (7,9 milliárd forint) és 
  • a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (6,7 milliárd forint). 

A fővárosban pedig

  • a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ, 
  • az Észak-budai Szent János Centrumkórház, 
  • a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet és 
  • a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet valósíthat meg támogatott korszerűsítéseket.

Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár kiemelte: 

A program idén újabb forrásbiztosítással, kiterjesztve folytatódik, a második körben többnyire egyházi és civil intézmények jutnak összesen 31,5 milliárd forinthoz. Nyolc fenntartó összesen ötven épületén hajtanak majd végre legalább harmincszázalékos energia-megtakarítást eredményező fejlesztéseket. A budapesti, érdi, fenyőfői, hatvani, igali, kisvárdai, pomázi és törökbálinti ingatlanok felújítása igencsak időszerű, hiszen átlagéletkoruk a hetvenet közelíti. A Jedlik Ányos energetikai program így összesen 120 milliárd forint támogatással járul hozzá az egészségügyi intézmények gazdálkodási mozgásterének növeléséhez.

Az Energiaügyi Minisztérium a kórházak mellett a családok és vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit is segíti. A háztartások akár tízmillió forintot kaphatnak például külső szigetelésre, nyílászárócserére, fűtéskorszerűsítésre az energetikai otthonfelújítási programban. 

A Jedlik Ányos energetikai program összesen 38,7 milliárd forint kamatmentes hitelt biztosít mikro-, kis- és középvállalkozások fővároson kívüli telephelyein tervezett beruházásaihoz. Az igényelhető kölcsönösszeg minimum tízmillió, de akár félmilliárd forint is lehet. A  lakossági és céges programokba 2027 tavaszáig lehet jelentkezni az MFB Pont Plusz hálózat fiókjaiban.

