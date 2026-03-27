Nagyon jó hírt kapott országszerte több tucat kórház és mentőállomás

Kihirdették a támogatói döntéseket a Jedlik Ányos energetikai programban, így országszerte megkezdődhet 25 kórház hetven épületének és húsz mentőállomásnak energetikai korszerűsítése – írja egy pénteki közleményében az Energiaügyi Minisztérium.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője beszédet mond nyolc kórház energetikai fejlesztéséről tartott sajtótájékoztatón, mögötte Ralovich Zsolt, az Észak-budai Szent János Centrumkórház főigazgatója (b), Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára, a 3. sz. választókerület fideszes képviselőjelöltje (j2) és Kőnig Róbert gyermeksebész, traumatológus, miniszterelnöki biztos az Észak-budai Szent János Centrumkórház előtt 2026. március 13-án. Fotó: MTI/Soós Lajos

A pályázat a támogatott intézmények hosszú távú működőképességének biztosítása érdekében javítja épületeik energiahatékonyságát. Az elsődleges kiválasztási szempont az volt, hogy az energiafogyasztás megcélzott, harmincszázalékos csökkentése költséghatékonyan, nagy biztonsággal teljesíthető legyen. A fejlesztéseknek köszönhetően az intézményekben ellátottak komfortosabb körülmények között gyógyulhatnak, a dolgozók munkafeltételei nagymértékben javulnak.

A vissza nem térítendő forrás elsősorban az épületek hőtechnikai adottságainak javításában, a fűtési, hűtési, szellőztetési és melegvízrendszerek korszerűsítésében hasznosulhat. Támogatható a beltéri világítás energiatakarékos átalakítása vagy zöldenergia-termelők (napelem, napkollektor, hőszivattyú) telepítése is. Az intézmények kötelesek a felhasználás nyomon követését és optimalizálását szolgáló energiamenedzsment rendszert bevezetni. A beruházásokat legkésőbb 2029 végéig teljeskörűen be kell fejezni.

A legnagyobb összegeket elnyert intézmények

a Békés Vármegyei Központi Kórház (14,9 milliárd forint),

a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház (7,9 milliárd forint) és

a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (6,7 milliárd forint).

A fővárosban pedig

a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ,

az Észak-budai Szent János Centrumkórház,

a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet és

a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet valósíthat meg támogatott korszerűsítéseket.

Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár kiemelte:

A program idén újabb forrásbiztosítással, kiterjesztve folytatódik, a második körben többnyire egyházi és civil intézmények jutnak összesen 31,5 milliárd forinthoz. Nyolc fenntartó összesen ötven épületén hajtanak majd végre legalább harmincszázalékos energia-megtakarítást eredményező fejlesztéseket. A budapesti, érdi, fenyőfői, hatvani, igali, kisvárdai, pomázi és törökbálinti ingatlanok felújítása igencsak időszerű, hiszen átlagéletkoruk a hetvenet közelíti. A Jedlik Ányos energetikai program így összesen 120 milliárd forint támogatással járul hozzá az egészségügyi intézmények gazdálkodási mozgásterének növeléséhez.

Az Energiaügyi Minisztérium a kórházak mellett a családok és vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit is segíti. A háztartások akár tízmillió forintot kaphatnak például külső szigetelésre, nyílászárócserére, fűtéskorszerűsítésre az energetikai otthonfelújítási programban.