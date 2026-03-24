Rendkívüli

Hatalmas lebukás: ukránok képezték ki a Tisza Párt informatikusait

kamatdöntésmonetáris politikaVarga Mihály

Megszólalt a jegybankelnök a kamatdöntés után, marad az óvatos megközelítés

Varga Mihály szerint továbbra is indokolt az óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 16:18
Varga Mihály jegybankelnök Forrás: Világgazdaság
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Továbbra is indokolt az óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés, a geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok és a bizonytalan pénzügyi piaci környezet okán – mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a monetáris tanács kamatdöntő ülését követő online sajtótájékoztatón kedden. 

Hozzátette: az elmúlt hetekben az iráni háború kitörésével az energiaárak gyors megugrását és a pénzügyi piaci kockázatkerülés erősödését lehetett látni világszerte. A nemzetközi fejlemények inflációs kilátásokra gyakorolt hatásainak folyamatos, körültekintő elemzését kiemelten fontosnak nevezte. A jelenlegi turbulenciák egyeseket a 2022-es energiaválság eseményeire emlékeztethetnek, ugyanakkor a magyar gazdaság fundamentumai érdemben erősebbek, mint a 2022-es energiaválság kezdetén – mondta. 

Ebben a "turbulens közegben" publikálják majd csütörtökön a márciusi Inflációs előrejelzést, amely szerint az inflációs cél változatlanul 2027 második felében érhető el fenntarthatóan. Ismertetése szerint az iráni háború következtében jelentősen emelkedtek az energiaárak, az európai gázárak a közel-keleti konfliktus okozta ellátási zavarok hatására az elmúlt egy év legmagasabb szintjére emelkedtek. 

A konfliktus elhúzódása vagy kiterjedése esetén az olaj- és gázárak további tartós emelkedése érdemi inflációs kockázatot jelent, különösen az energiaimporttal bíró gazdaságokban 

– fejtette ki.

A jelenlegi előrejelzést ezért a szokottnál nagyobb bizonytalanság övezi, a tanács kockázati értékelése alapján az előrejelzés alappályáját többségében felfelé mutató inflációs és lefelé mutató növekedési kockázatok övezik. Szorosan követik az energiapiaci folyamatokat – jelezte. 

Kitért arra, hogy a forint a régiós devizáknál nagyobb mértékben gyengült, ehhez hozzájárult a gazdaság jelentős energiaimportja. A devizapiac stabilitásának fenntartása kulcsfontosságú az inflációs cél fenntartható eléréséhez – hangsúlyozta.

Rámutatott: az iráni háború hatásai globális inflációs kockázatokat hordoznak, azonban a magyar gazdaság inflációs és egyensúlyi folyamatai kedvezőbbek mint a 2022-es energiaválság kezdetén. Az akkori energiaválság a keresleti és kínálati oldal egyensúlytalanságából fakadó inflációs helyzetben érkezett, ezzel szemben a közelmúltban a világpiaci élelmiszerárak tartós mérséklődése volt látható, miközben a pénzügyi piacok is stabilabbak voltak – mondta.

Kifejtette: erősebbek a hazai fundamentumok jelenleg, mivel a folyó fizetési mérleg többletet mutat, a fizetési mérleg GDP-arányos egyenlege tavaly a harmadik negyedév végén plusz 1,8 százalék volt, szemben a 2022-es mínusz 5,9 százalékos hiánnyal. A hazai infláció idén februárban 1,4 százalék volt, szemben a 2022. februári 8,3 százalékkal. 

A devizatartalékok szintje pedig historikusan magas, 60 milliárd euró, mintegy 20 milliárd euróval haladja meg a befektetők által elvárt tartalékszintet, míg 2022-ben 36 milliárd euró volt – hangsúlyozta Varga Mihály. Az MNB célzott devizapiaci eszközzel támogatja a devizapiaci stabilitás fenntartását: az iráni konfliktus kitörését követően a monetáris tanács március 10-én az energiaimport kapcsán felmerülő jelentősebb devizalikviditási igény biztosításáról döntött, ami turbulens időszakban is biztosítja a devizapiaci kereslet-kínálati egyensúlyt – mondta.

özlése szerint a jegybank csütörtökön publikálja a márciusi Inflációs jelentést, ezzel kapcsolatban elmondta: idén tovább erősödik a konjunktúra, azonban az elmúlt hetek geopolitikai eseményei lassítják az élénkülést. 

A növekedés első számú tényezője továbbra is a háztartások fogyasztása lesz, amit a reálbérek emelkedése és a kormányzati jövedelemnövelő intézkedések is támogatnak. 

A magyar gazdaság 2026-ban 1,7 százalékkal, 2027-ben 3,0 százalékkal, 2028-ban pedig 2,9 százalékkal emelkedhet 

– ismertette.

Varga Mihály elmondta: a 3 százalékos inflációs cél 2027 második felében érhető el fenntarthatóan. A kedvező év eleji átárazások, és az iráni háború következtében megugró energiaárak ellentétes irányú hatást gyakorolnak az infláció alakulására. Márciustól a magasabb energiaárak begyűrűzése miatt az árdinamika emelkedésére számítanak, ezt átmenetileg tompítja az üzemanyagokra bevezetett védett ár – mondta. Az olaj- és gázárak a piaci várakozások alapján 2027 közepére normalizálódhatnak. Éves átlagban idén 3,8 százalékon, 2027-ben 3,7 százalékon alakul az infláció, az előrejelzésben a május végéig meghosszabbított árréskorlátozó intézkedésekkel is számoltak.

Újságírói kérdésre megismételte: adatvezérelten döntenek ülésről-ülésre, márciusban is így tettek. A tanácsot igazolta a februári döntés is, amikor hangsúlyozták, hogy nem kezdenek kamatcsökkentési ciklust – válaszolta.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

„G…ci sok kokain!”

Bayer Zsolt avatarja

Ugye, nem hagyjuk?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.