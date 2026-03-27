Így számolják a nyugdíjakat 2026-ban, kijött a rendelet

A Magyar Közlönyben megjelent az a péntektől hatályba lépő kormányrendelet, amely meghatározza a nyugdíj számításához szükséges valorizációs értéket. A nyugdíjasoknak alapvető jelentőségű a valorizációs mutató, mivel az határozza meg a nyugdíjak reálértékét. A rendelet a 2026. január 1-jén kezdődő időszakra vonatkozik, és a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Megjelent a nyugdíj idei évi számításáról a rendelet. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Mennyi lesz a nyugdíj szorzója idén?

A rendelet a társadalmi egyeztetés után Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter eredeti javaslatát tartalmazza, így a 2024-es kereseteknél 1,090 a szorzó. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy



kilenc százalékkal felszorozva veszik figyelembe a korábban megállapított szorzókat, a 2024-es kereseteket is ezzel számolva számítják be a nyugdíjaknál.

A rendelet tartalmaz egy táblázatot is 1950-ig visszamenőleg, amely mutatja a most megváltozott szorzókat.

A keresetek, jövedelmek beszámításakor alkalmazandó valorizációs szorzószámokat a 2026. január 1-je és december 31-e közötti kezdő időponttól megállapított nyugellátásoknál kell alkalmazni. Az idei év első két hónapjában benyújtott nyugdíjigényléseknél a nyugdíjak végleges összegét csak a rendelet megjelenése után állapítják meg, addig az érintettek nyugdíjelőleget kapnak, amit utólag korrigálnak.

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, a kormány egyik legfontosabb vállalása, hogy garantálja a nyugdíjak értékállóságát. Az elmúlt években azonban akadtak olyan gazdasági és más helyzetek, amikor a kabinet úgy döntött: pluszjuttatásokat nyújt a nyugdíjasoknak.