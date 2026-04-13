Rendkívüli

Orbán Viktor: Mi soha nem adjuk fel!

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
A keresetek reálértékének növekedése lehet igazán figyelemre méltó

A héten a KSH három adatot közöl. Pénteken a februári kereseti adatok látnak napvilágot, az emelkedés mértéke a januárban kifizetett fegyverpénzt leszámítva az első havi értékhez lehet majd közel.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 5:11
A februári inflációs adat nagyon kedvező. Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hétfőn az építőipar februári adatai jelennek meg, a KSH a héten három fontos adatot közöl. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza ismertette, januárban az építőipar teljesítménye gyengén alakult: éves alapon 11,4 százalékkal csökkent, míg havi összevetésben 8,8 százalékkal mérséklődött. Ez persze nem is meglepő, hiszen az idei január a megszokottnál jóval hidegebb volt, ami hátráltatta az építőipari munkákat. Így tehát februárban nem lesz nehéz havi alapon bővülnie a termelési volumennek.

(Fotó:  Shutterstock)

Szerdán az ipari termelés februári adatainak második becslését teszik közzé. Az első becslés alapján az ágazat termelése két havi növekedés után ismét csökkenőre fordult: havi alapon 1,8, míg éves alapon 1,5 százalékkal mérséklődött. Ennek részleteit, illetve a rendelésállomány alakulását tudhatjuk meg a második becslésben.

Pénteken a februári kereseti adatok látnak napvilágot. Januárban az átlagkereset jelentősen, a bruttót tekintve 26,3, míg a nettót tekintve 28,0 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Persze nem egy ekkora mértékű hirtelen bérrobbanás történt a gazdaságban, csak ekkor fizették ki a fegyveres erőknél dolgozók 6 havi fegyverpénzét. Ez a 26,3 százalékból 18 százalékpontot magyaráz, ami azt jelenti, hogy a fegyverpénzt kiszűrve 8,3 százalékkal nőtt az átlagkereset. Ez az 1,4 százalékos februári inflációt figyelembe véve jelentős, 6,8 százalékos átlagkereset-emelkedést jelent, azaz az egyedi hatástól eltekintve is a reálbérek érdemi növekedését jelzi. A februári adat is vélhetően ehhez a 8,3 százalékhoz lesz majd közel – húzta alá Regős Gábor.

Az MNB e heti adatközléseiből a hétfőn megjelenő februári fizetési mérleg adatokat emelte ki Regős Gábor. Januárban a folyó fizetési mérleg 457,7 millió eurós hiányt mutatott, ami az áruk egyenlegének 640,0 millió eurós hiányából, az elsődleges jövedelmek 481,9 millió eurós deficitjéből, illetve a másodlagos jövedelmek 171,7 millió eurós passzívumából keletkezett – ezt pedig a szolgáltatások külkereskedelmében létrejövő 835,8 millió eurós többlet sem tudta kompenzálni.

Az Eurostatnál szerdán februári ipari adatok, csütörtökön a márciusi infláció második becslése, pénteken pedig a februári termékkülkereskedelmi adatok jelennek meg. Januárban az eurózóna ipari teljesítménye 1,5 százalékkal csökkent havi és 1,2 százalékkal éves alapon – azaz a gyenge ipari teljesítmény nemcsak hazánkban probléma és persze a hazai gyenge teljesítmény sem független az európaitól. Az egyes uniós tagországok közül az egy évvel korábbihoz képest a legnagyobb mértékben Luxemburgban (14,9 százalék), Írországban (13,1 százalék) és Bulgáriában (8,6 százalék) csökkent az ipar teljesítménye, míg a legnagyobb növekedést Lettországban (13,3 százalék), Dániában (11,5 százalék) és Észtországban (5,9 százalék) mérték. A német ipar teljesítménye 1,6 százalékkal került lejjebb – emelte ki Regős Gábor.

A márciusi infláció az eurózónában az előző havi 1,9 százalékról 2,5 százalékra gyorsult, aminek oka az energiaárak növekedése: az iráni háború nyomán az olaj és a gáz világpiaci ára emelkedett és ez fokozatosan megjelenik a fogyasztói árakban is – legelőször is az olaj magasabb ára jelenik az üzemanyagok árában. Az energia szerepét mutatja az is, hogy az energiaáraktól szűrt infláció (és a maginfláció is) még csökkent is, az előző havi 2,4 százalékról 2,3 százalékra. Havi alapon a teljes infláció 1,2 százalékot tett ki, ami jól mutatja az energiasokk nagyságát.

Az eurózóna külkereskedelmi hiánya a tavaly januári 1,4 milliárd euróról 1,9 milliárd euróra nőtt. Ez az export értékének 7,6, illetve az import értékének 7,3 százalékos csökkenéséből adódik.

Az Egyesült Államokban kedden a márciusi termelői árakat közlik. Februárban az ipari termelői árak 3,4 százalékkal, azaz bőven az inflációs cél felett növekedtek éves összevetésben – ez pedig meghaladja a januári 2,9 százalékos értéket is. A havi alapú drágulás 0,7 százalék volt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.