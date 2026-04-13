A keresetek reálértékének növekedése lehet igazán figyelemre méltó

Hétfőn az építőipar februári adatai jelennek meg, a KSH a héten három fontos adatot közöl. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza ismertette, januárban az építőipar teljesítménye gyengén alakult: éves alapon 11,4 százalékkal csökkent, míg havi összevetésben 8,8 százalékkal mérséklődött. Ez persze nem is meglepő, hiszen az idei január a megszokottnál jóval hidegebb volt, ami hátráltatta az építőipari munkákat. Így tehát februárban nem lesz nehéz havi alapon bővülnie a termelési volumennek.

Februárban is a januári, fegyverpénzt leszámított mértékben nőhettek a keresetek, az alacsony infláció miatt a reálértékük is érezhetően nőtt

Szerdán az ipari termelés februári adatainak második becslését teszik közzé. Az első becslés alapján az ágazat termelése két havi növekedés után ismét csökkenőre fordult: havi alapon 1,8, míg éves alapon 1,5 százalékkal mérséklődött. Ennek részleteit, illetve a rendelésállomány alakulását tudhatjuk meg a második becslésben.

Pénteken a februári kereseti adatok látnak napvilágot. Januárban az átlagkereset jelentősen, a bruttót tekintve 26,3, míg a nettót tekintve 28,0 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Persze nem egy ekkora mértékű hirtelen bérrobbanás történt a gazdaságban, csak ekkor fizették ki a fegyveres erőknél dolgozók 6 havi fegyverpénzét. Ez a 26,3 százalékból 18 százalékpontot magyaráz, ami azt jelenti, hogy a fegyverpénzt kiszűrve 8,3 százalékkal nőtt az átlagkereset. Ez az 1,4 százalékos februári inflációt figyelembe véve jelentős, 6,8 százalékos átlagkereset-emelkedést jelent, azaz az egyedi hatástól eltekintve is a reálbérek érdemi növekedését jelzi. A februári adat is vélhetően ehhez a 8,3 százalékhoz lesz majd közel – húzta alá Regős Gábor.

Az MNB e heti adatközléseiből a hétfőn megjelenő februári fizetési mérleg adatokat emelte ki Regős Gábor. Januárban a folyó fizetési mérleg 457,7 millió eurós hiányt mutatott, ami az áruk egyenlegének 640,0 millió eurós hiányából, az elsődleges jövedelmek 481,9 millió eurós deficitjéből, illetve a másodlagos jövedelmek 171,7 millió eurós passzívumából keletkezett – ezt pedig a szolgáltatások külkereskedelmében létrejövő 835,8 millió eurós többlet sem tudta kompenzálni.