Korszakváltás a földeken: letaszították a trónjáról a kukoricát, új slágernövényt vetnek a gazdák

Magyarország stabilan az egyik legnagyobb termelő, és kedvező évjáratokban kiemelkedő termésátlagainak köszönhetően a kibocsátás tekintetében is az élmezőnybe tartozik.

A kukorica világpiacát jelenleg bőséges készletek jellemzik: a globális zárókészlet közel 295 millió tonna, ami alapvetően alacsony árszintet teremt a piacon. A kínálati oldalon Brazília meghatározó szerepe tovább erősödik, miközben az Egyesült Államok, Ukrajna és az Európai Unió termelése területileg nagyrészt stabil. Ukrajna továbbra is kulcsszereplő az exportpiacokon, míg az EU inkább belső felhasználásra termel, időjárási kitettsége miatt változó eredményekkel.

Magyarország az EU egyik jelentős kukoricatermelője, ugyanakkor az elmúlt évek aszályos időjárása és a vetésterület csökkenése miatt elvesztette exporttöbblet-termelő státusát, és importra szorul.