Korszakváltás a földeken: letaszították a trónjáról a kukoricát, új slágernövényt vetnek a gazdák

Idén először haladhatja meg a napraforgó vetésterülete a kukoricáét Magyarországon. A Syngenta becslése szerint az olajos napraforgó területe akár a nyolcszázezer hektárt is elérheti, míg a kukorica területe 620 ezer hektár környékére csökkenhet. Ez a változás jól tükrözi a termelők alkalmazkodását a piaci és klimatikus kihívásokhoz.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 11:54
Fotó: Kállai Márton
Magyarország stabilan az egyik legnagyobb termelő, és kedvező évjáratokban kiemelkedő termésátlagainak köszönhetően a kibocsátás tekintetében is az élmezőnybe tartozik.

A kukorica világpiacát jelenleg bőséges készletek jellemzik: a globális zárókészlet közel 295 millió tonna, ami alapvetően alacsony árszintet teremt a piacon. A kínálati oldalon Brazília meghatározó szerepe tovább erősödik, miközben az Egyesült Államok, Ukrajna és az Európai Unió termelése területileg nagyrészt stabil. Ukrajna továbbra is kulcsszereplő az exportpiacokon, míg az EU inkább belső felhasználásra termel, időjárási kitettsége miatt változó eredményekkel. 

Magyarország az EU egyik jelentős kukoricatermelője, ugyanakkor az elmúlt évek aszályos időjárása és a vetésterület csökkenése miatt elvesztette exporttöbblet-termelő státusát, és importra szorul.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

