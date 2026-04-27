A portálon elérhető tartalmak megbízható, nemzetközileg elismert adatforrásokra épülnek, többek között a Központi Statisztikai Hivatal külkereskedelmi adataira és a Világbank gazdasági mutatóira. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara célja, hogy minél több magyar gazdálkodó és élelmiszeripari vállalkozás nyisson az exportpiacok felé és építsen sikeres nemzetközi kapcsolatokat.
Exportindítás lépésről lépésre: országismertetők és termékkereső segíti a gazdákat
Jordánia, Tunézia, Kenya, Tádzsikisztán és Kirgizisztán – egyebek mellett ezekkel a célpiacokkal bővült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara külpiaci támogató portál országismertetője. A 2026 elején indított új szolgáltatás célja az export iránt nyitott tagság tájékoztatása a potenciális nemzetközi célpiacokról.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!