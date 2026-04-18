Hitelkockázat – feltételek, amelyeket alaposan át kell gondolni, mielőtt elindítjuk a lakásvásárlást

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss statisztikái éles váltást mutatnak a lakossági hitelpiacon. A múlt év végén drasztikusan megemelkedett azoknak a tranzakcióknak a száma, ahol a vevők húsz százaléknál kevesebb saját megtakarítást mutattak fel. A decemberben aláírt lakáshitel-szerződések több mint tizenhét százalékánál az igényelt hitelösszeg meghaladta az ingatlan értékének nyolcvan százalékát. Egy évvel korábban ez az arány még a négy százalékot sem érte el. A folyósított összegeket vizsgálva még szembetűnőbb a különbség. A minimális önerővel felvett kölcsönök aránya az egy évvel korábbi alig hat százalékról csaknem huszonegy százalékra ugrott, írja a Haszon.hu.

Kockázatos lehet egy ilyen lakáshitel?

A tavaly szeptemberben elindult Otthon start program lakáshitel-konstrukciója legfeljebb háromszázalékos kamatot garantál az ügyfeleknek, és a hagyományos húszszázalékos banki limit helyett már tízszázalékos kezdőbefizetéssel is elindulhat a vásárlási folyamat.

Az alacsony saját tőkével indított ügyletek komoly veszélyeket hordozhatnak a jövőre nézve. Egy esetleges ingatlanpiaci visszaesés esetén könnyen előállhat a 2008-as válság után tapasztalt helyzet – hívják fel a figyelmet ágazati elemzők.

Ilyenkor a fedezetül szolgáló ingatlan forgalmi értéke hirtelen a fennálló hiteltartozás összege alá esik. A csekély kezdeti befizetés egyenes következménye a magasabb hitelösszeg és a jelentősen nagyobb havi törlesztőrészlet. Ennek a tehernek a kigazdálkodása évtizedes elköteleződést jelent a családoknak, ami növeli a fizetési nehézségek kialakulásának esélyét.

A bankok óvatosak

A pénzügyi szolgáltatók pontosan látják ezeket a kockázatokat, ezért a tízszázalékos önerő elfogadása egyáltalán nem számít automatikusnak a fiókokban. A bankok szigorú feltételekhez kötik a kedvezményes lehetőséget. A pénzintézetek kizárólag kiváló állapotú, jó elhelyezkedésű és a piacon könnyen értékesíthető ingatlanok esetében bólintanak rá az alacsonyabb beszállóra. További alapfeltétel, hogy az igénylők jövedelme biztonságosan elbírja akár a megemelt havi törlesztőrészleteket is.