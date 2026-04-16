Magyar Péter szavaira bepánikoltak a Mol részvényesei

Meglehetősen éles hangvételű bejegyzést tett közzé csütörtök kora délután Magyar Péter a Molról. A Tisza miniszterelnök-jelöltje ebben bejelentette, hogy fogadja a magyar olajtársaság első számú vezetőjét. A megfogalmazás már eleve ellenségesnek tűnhet, amire viszont a politikus további közlése egyértelműen rá is erősített – ismertette a Világgazdaság. Ugyanis azt is leírta, hogy súlyos követelései is vannak Hernádi Zsolttól. A konkrét tájékoztatás így szól:

Ma fogadom Hernádi Zsoltot. Tájékoztatást kérek tőle hazánk üzemanyagellátás-biztonsága kapcsán. Elvárom, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek.

Az MCC a miniszterelnök-jelölt színrelépésével rögtön célkeresztbe került. A hiánypótló oktatási, tudományos tevékenységet (határon innen és túl) végző szervezet finanszírozásának egyik fontos lába egy Mol-pakett.

Küldetése fontosságát fel- és elismerve a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) a magyar államtól 2020-ban kapott részvényeket. Mind a Mol, mind a Richter részvényállományának 10-10 százalékát kezeli. Az MCC mint közérdekű vagyonkezelő alapítványként (kekva) működik.

Rögtön reagáltak a befektetők

A befektetők azonnal reagáltak a a politikai nyomásgyakorlási kísérletre, a Mol részvényein erősödött az eladói nyomás. Közvetlenül Magyar Péter posztjának megjelenése előtt 1,8 százalékos mínusznál járt az árfolyam, ami lényegében rögtön ötszázalékos zuhanásba csapott át.

A Mol-papír 4346 forintról nagyon rövid idő alatt 4210 forint alá esett, tehát azonnal elégett csaknem háromszázaléknyi érték.

A Mol részvényeit ráadásul magas, 2,4 milliárd forintos forgalomban ütik a kereskedők, ebből mintegy 600 millió forintnyi eladás a bejelentést követően realizálódott. Az olajrészvény zuhanása a BUX-ot is mélyebbre rántotta, a vezető hazai index 1,9 százalékos mínusznál járt délután fél 3-kor.