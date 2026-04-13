Pozitívra fordult az ország fizetőképessége a külfölddel szemben

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfőn kiadott havi fizetési mérleg adatai szerint februárban pozitívra fordult az ország fizetési képessége a külfölddel szemben. A jegybank közlése szerint a folyó mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege a januári 145 millió euró deficittel szemben a februári előzetes adatok szerint 317 millió euró aktívumba fordult, ezzel az első két hónap után 172 millió euró többletet mutatott.

Az év első két hónapjának mérlege: a befektetések jövedelmeiből egyenletesen 856 millió és 850 millió euró áramlott ki az országból januárban és februárban is. / Fotó: Kovács Attila / MTI

Csökkent a folyó fizetési mérleg deficitje

Mint írják: a tőkemérleg aktívuma a januári 313 millió euróról februárban 192 millióra csökkent és ezzel két hónap alatt 505 millió eurót tett ki. A folyó fizetési mérleg januári 458 millió euró hiányát februárban 125 millió euró többlet csökkentette 333 millió euró kéthavi deficitre.

Ebben legnagyobb szerepet az áruforgalmi deficit csökkenése játszotta

a januári 645 millió euróról 75 millióra februárban,

miközben a szolgáltatások külkereskedelmi többlete 836 millió euróról 844 millióra nőtt.

A befektetések jövedelmeiből a két hónap során egyenletesen 856 millió és 850 millió euró áramlott ki az országból rendre januárban és februárban, míg a munkajövedelmekből 285, illetve 289 millió euró nettó aktívum származott.

Jobb helyzetben van az ország monetáris helyzete, mint 2022-ben volt

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris tanácsának márciusi kamatdöntő ülése után Varga Mihály jegybankelnök kifejtette: erősebbek a hazai fundamentumok jelenleg mint 2022-ben, mivel a folyó fizetési mérleg többletet mutat, a fizetési mérleg GDP-arányos egyenlege tavaly a harmadik negyedév végén plusz 1,8 százalék volt, szemben a 2022-es mínusz 5,9 százalékos hiánnyal. A hazai infláció idén februárban 1,4 százalék volt, szemben a 2022. februári 8,3 százalékkal. A devizatartalékok szintje pedig historikusan magas, 60 milliárd euró, mintegy 20 milliárd euróval haladja meg a befektetők által elvárt tartalékszintet, míg 2022-ben 36 milliárd euró volt – fűzte hozzá.