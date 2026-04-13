Pozitívra fordult az ország fizetőképessége a külfölddel szemben

2026. 04. 13. 11:43
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfőn kiadott havi fizetési mérleg adatai szerint februárban pozitívra fordult az ország fizetési képessége a külfölddel szemben. A jegybank közlése szerint a folyó mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege a januári 145 millió euró deficittel szemben a februári előzetes adatok szerint 317 millió euró aktívumba fordult, ezzel az első két hónap után 172 millió euró többletet mutatott.

Budapest, 2025. március 25.A Magyar Nemzeti Bank (MNB) épülete 2025. március 25-én.MTI/Kovács Attila, mérleg
Az év első két hónapjának mérlege: a befektetések jövedelmeiből egyenletesen 856 millió és 850 millió euró áramlott ki az országból januárban és februárban is. / Fotó: Kovács Attila / MTI

Csökkent a folyó fizetési mérleg deficitje

Mint írják: a tőkemérleg aktívuma a januári 313 millió euróról februárban 192 millióra csökkent és ezzel két hónap alatt 505 millió eurót tett ki. A folyó fizetési mérleg januári 458 millió euró hiányát februárban 125 millió euró többlet csökkentette 333 millió euró kéthavi deficitre. 

Ebben legnagyobb szerepet az áruforgalmi deficit csökkenése játszotta 

  • a januári 645 millió euróról 75 millióra februárban, 
  • miközben a szolgáltatások külkereskedelmi többlete 836 millió euróról 844 millióra nőtt. 

A befektetések jövedelmeiből a két hónap során egyenletesen 856 millió és 850 millió euró áramlott ki az országból rendre januárban és februárban, míg a munkajövedelmekből 285, illetve 289 millió euró nettó aktívum származott.

Jobb helyzetben van az ország monetáris helyzete, mint 2022-ben volt

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris tanácsának márciusi kamatdöntő ülése után Varga Mihály jegybankelnök kifejtette: erősebbek a hazai fundamentumok jelenleg mint 2022-ben, mivel a folyó fizetési mérleg többletet mutat, a fizetési mérleg GDP-arányos egyenlege tavaly a harmadik negyedév végén plusz 1,8 százalék volt, szemben a 2022-es mínusz 5,9 százalékos hiánnyal. A hazai infláció idén februárban 1,4 százalék volt, szemben a 2022. februári 8,3 százalékkal. A devizatartalékok szintje pedig historikusan magas, 60 milliárd euró, mintegy 20 milliárd euróval haladja meg a befektetők által elvárt tartalékszintet, míg 2022-ben 36 milliárd euró volt – fűzte hozzá. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

