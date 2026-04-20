Megszólalt a Mol a NIS ügyében: ezt tervezik a szerb olajvállalattal

A Mol tájékoztatása szerint a tranzakció megkötéséhez szükség van egyebek mellett az OFAC (az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Office of Foreign Assets Control – Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatal), illetve szerb kormányzati szervek jóváhagyására.

A Mol közölte, a korábbi megállapodásnak megfelelően folytatják a NIS jövőjéről szóló tárgyalásokat.

A szerb energiaügyi miniszter az Instagram-oldalán közzétett vasárnapi bejegyzésében kiemelte: a szerb fél célja a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása. Emellett azt is szorgalmazza, hogy a Mol vegye át vagy váltsa ki azokat a kötelezettségeket, amelyeket a NIS korábban vállalt, és amelyek fontosak Szerbia számára.

A pancsovai finomítót a NIS – amely az orosz energiaszektort érintő amerikai szankciók hatálya alatt áll – üzemelteti, és Szerbia legnagyobb üzemanyag-ellátója. Az amerikai hatóságok korábban határidőt szabtak a cég számára az orosz tulajdonrészek értékesítésére. A Gazprom és a Gazpromnyefty együttesen több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Mol januárban kötelező érvényű megállapodást írt alá az orosz részesedés megvásárlásáról. Az ügyletben az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC kisebbségi befektetőként jelenhet meg. A szerb állam mintegy 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a NIS-ben, a fennmaradó rész kisebb részvényesek és a munkavállalók kezében van.