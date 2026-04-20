NISkőolajMololajiparSzerbia

Megszólalt a Mol a NIS ügyében: ezt tervezik a szerb olajvállalattal

A NIS jövőjéről szóló tárgyalásokat a korábban aláírt keretmegállapodásnak megfelelően, az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciós szabályozásának betartásával folytatják – közölte a Mol az MTI-vel hétfőn annak kapcsán, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) értékesítéséről és jövőjéről tárgyalt Hernádi Zsolttal, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatójával Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter Belgrádban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 14:40
A Mol számára kulcsfontosságú a NIS-akvizíció Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Mol tájékoztatása szerint a tranzakció megkötéséhez szükség van egyebek mellett az OFAC (az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Office of Foreign Assets Control – Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatal), illetve szerb kormányzati szervek jóváhagyására.

NIS, Mol, olaj
A Mol közölte, a korábbi megállapodásnak megfelelően folytatják a NIS jövőjéről szóló tárgyalásokat. Fotó: AFP/Andrej Isakovic

 

A szerb energiaügyi miniszter az Instagram-oldalán közzétett vasárnapi bejegyzésében kiemelte: a szerb fél célja a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása. Emellett azt is szorgalmazza, hogy a Mol vegye át vagy váltsa ki azokat a kötelezettségeket, amelyeket a NIS korábban vállalt, és amelyek fontosak Szerbia számára.

A pancsovai finomítót a NIS – amely az orosz energiaszektort érintő amerikai szankciók hatálya alatt áll – üzemelteti, és Szerbia legnagyobb üzemanyag-ellátója. Az amerikai hatóságok korábban határidőt szabtak a cég számára az orosz tulajdonrészek értékesítésére. A Gazprom és a Gazpromnyefty együttesen több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban. 

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Mol januárban kötelező érvényű megállapodást írt alá az orosz részesedés megvásárlásáról. Az ügyletben az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC kisebbségi befektetőként jelenhet meg. A szerb állam mintegy 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a NIS-ben, a fennmaradó rész kisebb részvényesek és a munkavállalók kezében van.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.