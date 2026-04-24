munkanélküliségKSH gyorsjelentésfoglalkoztatottság

Szakértők szerint lassan, de javulhat a foglalkoztatás

2026 márciusában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 646 ezret tett ki. A munkanélküliek száma 219 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 10:09
Fotó: nito Forrás: Shutterstock
Éves alapon persze folytatódik a foglalkoztatás csökkenése, most éppen 55 ezer fővel – miközben egyébként az alkalmazotti statisztika továbbra is növekedést mutat. A mai statisztikai adatban meglepő a külföldi telephelyen dolgozók számának 119 ezer fős értéke – ez egy éve még csak 102 ezer fő volt, azaz itt egy hibahatáron túli elmozdulást látunk az adatban, e szerint a korábbinál többen dolgoznak külföldön. A fentiek alapján azonban mégsem mondható, hogy a korábbinál nehezebb elhelyezkedni a magyar munkaerőpiacon, hiszen a munkakeresés átlagos időtartama 13,1 hónapról 12,2 hónapra csökkent. Ez is rámutat, hogy mennyire vegyes kép rajzolódik ki előttünk a munkaerőpiaci adatokra tekintve - elemezte Dr. Regős Gábor.

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. vezető elemzője szerint a stabilizáció jeleit mutatja a munkaerőpiac az idei első negyedévben. A foglalkoztatottak száma az első negyedévben 4 millió 627 ezer főn alakult, amely ugyan 65 ezer fős mérséklődést jelent az előző év azonos időszakához képest, a szezonálisan kiigazított adatok azt mutatják, hogy a tavalyi negyedik negyedévvel összevetve nem változott a foglalkoztatotti létszám. Az éves visszaesés ötöde viszont a gyermekgondozási ellátás miatt tartósan távol lévők számának csökkenéséhez kötődött, amely az alacsonyabb születésszámra és a korábbi munkaerőpiaci visszatérésre vezethető vissza. 

Molnár Dániel kiemelte: "Várakozásaink szerint az idei évben éves átlagban még mérséklődhet a foglalkoztatottak száma, azonban a második félévtől már kedvezőbb folyamatok jöhetnek, amennyiben élénkül a gazdasági növekedés és erősödik a vállalatok munkaerő-kereslete. Ez a folyamat azonban feltehetően lassan megy majd végbe, a vállalatok elsőként a meglévő szabad kapacitásokat használják majd ki, és csak tartós fellendülés esetén kerülhetnek ismét előtérbe a létszámbővítési tervek. Emiatt azzal számolunk, hogy idén éves átlagban még kismértékben emelkedik a munkanélküliségi ráta, majd a jövő évtől kezd el ismét mérséklődni."

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

