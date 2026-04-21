„A váza egyszer már eltört” – új csővezetékkel váltanák ki a Hormuzi-szoros kőolajforgalmát

Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség ügyvezető igazgatója egy új olajvezeték megépítését javasolta, amely összekötné az iraki basrai olajmezőket a törökországi ceyháni földközi-tengeri olajterminállal – számolt be a Bloomberg.

Egy új olajvezeték szükségessége

– Úgy vélem, hogy egy Basra–Ceyhan csővezeték rendkívül vonzó és nagyon fontos projekt lehet mind Irak, mind Törökország, valamint a regionális ellátásbiztonság szempontjából – különösen Európa szempontjából – mondta Birol, hozzátéve: – Azt is hiszem, hogy a finanszírozási probléma leküzdhető. Most jött el a megfelelő idő.

Irán szombaton újra korlátozásokat vezetett be a Hormuzi-szorosban közlekedő hajókra, kevesebb mint 24 órával azután, hogy Teherán megnyitotta a vízi utat a kereskedelmi hajók előtt. Több cseppfolyósított földgázt szállító tartályhajó is irányt váltott útközben, miután Irán figyelmeztette a hajóskapitányokat, hogy a létfontosságú csatorna ismét lezárult a tengeri forgalom előtt.

Irak Hormuzra támaszkodik az olaj exportjában a Basra-öböl menti kikötőből, amely a világ egyik legnagyobb, körülbelül 90 milliárd hordós tartalékával rendelkezik, és az ország olajexportjának mintegy 90 százalékát teszi ki – mondta Birol. – A váza egyszer már eltört, és nagyon nehéz megjavítani – mondta Birol a Hormuzi-szorosra utalva. Egy új olajvezeték „szükségszerűség Irak számára, lehetőség Törökország számára és egyben jelentős lehetőség Európa számára is az ellátásbiztonság szempontjából. Úgy gondolom, hogy ezt stratégiai projektnek kell tekinteni.

Új lendületet kaphatnak a térség infrastrukturális fejlesztései

– Egy ilyen projekthez Törökországnak és Iraknak politikai megállapodásra kell jutniuk, amit elérhetőnek tartok – mondta, hozzátéve, hogy a projekt finanszírozásának biztosítása európai támogatást is kaphat. Törökország már javasolta egy török–iraki csővezeték meghosszabbítását Ceyhan és a Kirkuk olajmezők között északról dél felé, egy több milliárd dolláros kereskedelmi útvonal kiépítésére irányuló erőfeszítés részeként, amely Irak déli Basra tartományában található Faw kikötőtől északon Törökországig húzódna.