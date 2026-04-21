Szankciók ide vagy oda, az orosz olaj így is megtalálja az útját Európába

Az Európai Unió már a Krím félsziget 2014-es orosz annexióját követően szankciókat szabott ki Oroszországgal szemben, azonban a valódi fordulópont az Ukrajna elleni 2022-es invázió volt. Ekkor az unió országainak a nagy része – szoros együttműködésben a G7-ekkel és a NATO-országokkal – egymás után vezették be a szankciókat, amelyek közül több is közvetlenül az olajimportot célozta. Az intézkedés célja egyrészt, hogy véget vessen Oroszország Ukrajna elleni agressziójának, másrészt pedig az, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel nyomás alá helyezze az orosz gazdaságot, ezzel ellehetetlenítse a konfliktus elhúzódását. A szankciók nemcsak a „nagy medvére” vonatkoznak, hanem annak szövetségeseire is, például Belaruszra, Iránra, valamint Észak-Koreára is – írja az elemzésében az Oeconomus.

A szankciók jellemzői

A szankciók nemcsak szervezetekre, de személyekre is vonatkoznak, elsősorban olyanokra, akik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét veszélyeztetik, ilyen például Vlagyimir Putyin (Oroszország elnöke), Szergej Lavrov (Oroszország külügyminisztere), az orosz parlament tagjai, illetve üzletemberek és oligarchák. A személyekkel szembeni szankciók utazási tilalomból, illetve a vagyoneszközök befagyasztásából állnak, a szervezetekre vonatkozó szankciók pedig csak az utóbbit foglalják magukban.

Gazdasági szankciók részeként az EU számos import- és exportkorlátozást foganatosított Oroszországgal szemben. Ez azt jelenti, hogy európai jogalanyok nem kereskedhetnek bizonyos termékekkel az oroszokkal, illetve, hogy az orosz jogalanyok nem értékesíthetik bizonyos termékeiket az EU országainak. A tiltott termékeket úgy próbálták meghatározni, hogy az EU-ra kevés, de Oroszország gazdaságára nagy hatással legyenek. Az Európai Bizottság adatai szerint 2022 februárja óta az Oroszországba irányuló, a tilalom miatt meghiúsult export értéke meghaladta a 48 milliárd eurót, ezzel szemben a meghiúsult import mértéke 91,2 milliárd euró körül volt.

Olajembargó

Az olajembargóról szóló szankciós csomagot 2022 júniusában fogadta el a tanács, amely többek között megtiltja, hogy az EU Oroszországból tengeren szállított nyersolajat és bizonyos olajipari termékeket vegyen. Átmeneti mentesség érvényes azon uniós tagállamokba vezetéken szállított kőolajimport esetében, amely országok a földrajzi adottságaikból kifolyólag rá vannak utalva az orosz energiaforrásokra, és nem rendelkeznek alternatívákkal.