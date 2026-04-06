Az ország, ahol a lelőhelyek ontják a gázt és az olajat

Európa egyre inkább az ellátási problémákra figyel, miközben Oroszországban újabb és újabb olaj- és gázkészleteket tárnak fel, jelentős mennyiségekkel bővítve a kitermelhető tartalékokat.

2026. 04. 06. 8:25
A 2025-ös adatok szerint a feltárt földgázkészletek 670 milliárd köbméterrel, az olaj- és kondenzátumkészletek pedig 640 millió tonnával nőttek, ami azt jelzi, hogy az orosz energiaszektor továbbra is képes pótolni – sőt meghaladni – a kitermelést - írja cikkében a Világgazdaság.  Oroszország tartalékai egyelőre kimeríthetelenek, kérdés, az mit érdemes kitermelni. 

Oroszország nem szűkölködik az energiában, újabb gazdag lelőhelyeket tárnak fel/Fotó: AFP

A növekedés jelentős része a Gazprom kulcsmezőihez köthető. 

  • A Barents-tengeren található Ledovoje mezőn 143,7 milliárd köbméterrel, 
  • a Tambei mezőn 78,7 milliárd köbméterrel, 
  • míg a jakutföldi Szoboloh–Nedzselinszkoje lelőhelyen 60,6 milliárd köbméterrel nőtt a készlet.

Ezek a számok megerősítik, hogy az orosz stratégia egyre inkább az északi-sarkvidéki és keleti régiókra épül. A cikk kiemei: nemcsak az állami szereplők, hanem a független cégek is növelték a készleteiket. A Novatek több mezőn is jelentős bővülést ért el, míg más szereplők – például a Kinszko–Csaszelszkoje projekt – szintén számottevő tartalékokat tártak fel. Ez azt mutatja, hogy 

az orosz energiaszektor több lábon áll, és nem kizárólag az állami óriásokra épít.

 

Olaj is van bőven Oroszország földjében

Az olajszegmensben főként már működő, úgynevezett érett mezőkön nőtt a készlet. 

  • A Jamal térségében található Karaszjevszkoje mezők több mint 50 millió tonnával bővültek, 
  • míg a Rosznyefty által is használt Prirazlomnoje mezőn 25 millió tonnás növekedést mértek. 

Ez arra utal, hogy még a régóta kitermelt területekben is maradt számottevő potenciál - írja a Világgazdaság.

Ha van is, nem mindig olcsó a kitermelés

A geológiai kutatások eredményeként 2025-ben összesen 41 új szénhidrogén-lelőhelyet fedeztek fel Oroszországban. A számok mögött azonban fontos korlátok is vannak. A készletek bővülése nem jelenti automatikusan, hogy ezek gazdaságosan kitermelhetők. Az orosz szakmai értékelések szerint

a kitermelés jelenleg a legjövedelmezőbb mezőkre koncentrál, 

miközben az újonnan feltárt készletek egy része csak magasabb árak mellett válhat valóban hasznosíthatóvá.
Ez a kettősség határozza meg az orosz energiaszektor jelenlegi helyzetét: miközben papíron folyamatosan nőnek a készletek, és új mezők kerülnek elő, a tényleges kitermelés fenntartása egyre inkább függ az áraktól, a technológiától és a beruházási környezettől. Európa szempontjából mindez azt jelenti, hogy az orosz energiaforrások továbbra is bőségesen rendelkezésre állnak – a kérdés inkább az, hogy politikai és piaci alapon ki és milyen feltételekkel fér hozzájuk - írja a Világgazdaság. Az energiahelyzet alakulását elemző cikkeket itt találja. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekVálasztás 2026

És ő is megy szavazni!

Bayer Zsolt avatarja

Nincs gyámság alatt, dehogy! Ő a tiszás szekta egyik mintapéldánya:

