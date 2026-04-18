Több fontos intézkedés kivezetési dátumát törölte el egy friss kormányrendelet

Az elmúlt évek gazdasági kihívásai számos rendkívüli lépést követeltek meg a döntéshozóktól. Az infláció letörése és a lakosság fizetőképességének megóvása érdekében bevezetett intézkedések sorsa az utóbbi hetekben sokak számára kérdéses volt. Egy frissen megjelent kormányrendelet átírja a korábban rögzített stop intézkedések kivezetési határidejét.

Schweickhardt Gyula
2026. 04. 18. 12:38
A Magyar Közlönyben éjszaka kihirdetett jogszabálymódosítás érdemben változtatja meg a hazai gazdaságvédelmi intézkedések hatályát. A döntéshozók ugyanis eltörölték a végső lejárati dátumokat a szövegből. Ez a lépés három fontos területet érint. A kamatstop az eredeti tervek szerint idén június végén futott volna ki. Az élelmiszerekre és drogériatermékekre vonatkozó árrésstop május végéig tartott volna. A védett üzemanyagárakat biztosító jövedéki adócsökkentés határideje pedig május elseje volt. A határidők törlésével ezek a szabályok az új kormány hivatalba lépéséig biztosan érvényben maradnak, így a lakosság terhei a jelenlegi átmeneti időszakban nem növekednek, írja a Bankmonitor.hu.

Legalább az új kormány hivatalba lépéséig maradnak a korményzati stopok, / Fotó: LAURENT DEMARTINI / Hans Lucas
Legalább az új kormány hivatalba lépéséig maradnak a korményzati stopok Fotó: Hans Lucas/Laurent Demartini)

Nincs stop a stoppokon

A legjelentősebb lakossági hatása a kamatstopnak van, amelyet a 2021 és 2022 közötti kedvezőtlen pénzpiaci folyamatok hívtak életre. Az akkori drasztikus kamatemelkedés rendkívül nehéz helyzetbe hozta azokat a családokat, akik gyakrabban változó kamatozású lakáshitellel rendelkeztek. A védelem lényege, hogy a törlesztőrészletek kiszámításakor a bankok nem alkalmazhatják az aktuális, magasabb bankközi kamatlábakat. Így a 2021. október végi szinten fagyasztották be a referenciamutatókat. A jogalkotó később a legfeljebb ötéves kamatperiódusú jelzáloghitelekre és a lízingszerződésekre is kiterjesztette ezt a védelmet.

Sokaknak segített

A számok jól mutatják az intézkedés jelentőségét. Amikor a mutatók 2023-ban tizenhat százalék fölé ugrottak, a szabályozás akár tizennégy százalékpontos terhet is levett az ügyfelek válláról. A piaci környezet azóta javult, a meghatározó kamatláb jelenleg hat százalék körül mozog, a különbség így is meghaladja a négy százalékpontot. 

A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi jelentése alapján a kamatstop több mint kétszáznegyvenezer szerződést érint. Ez az állomány a teljes hazai jelzáloghitel-piac mintegy három százalékát teszi ki.

A jegybanki szakértők úgy becsülik, hogy a védelem azonnali kivezetése huszonegyezer család számára okozna komoly fizetési nehézséget. A bankok a meg nem fizetett kamatokat nem háríthatják át később az ügyfelekre, ezt a különbözetet a pénzintézetek saját veszteségként kell, hogy elkönyveljék.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

