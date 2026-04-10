Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Tanuszodák tucatjai épültek az elmúlt években – itt adták át a 41. létesítményt

Mérföldkőhöz érkezett a Nemzeti köznevelési infrastruktúra-fejlesztési program: az országos tanuszoda- és tornaterem-építési hullám eredményeként már több mint 80 helyszínen vehették birtokba a legmodernebb sportlétesítményeket a diákok és a helyi lakosok. Áprilisban már a 41. tanuszoda átadását ünnepelhettük Pásztón az Illés Rudolf Tanuszoda felavatásával. A program harmadik ütemében a gazdasági nehézségek és az építőipari árak drasztikus emelkedése ellenére is folytatódnak a beruházások, biztosítva a mindennapos testnevelés infrastrukturális hátterét.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 12:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium és elődei által felügyelt tanuszoda-fejlesztés 2017-ben indult útjára azzal a céllal, hogy a mindennapos testnevelés részeként minden gyermek számára elérhetővé váljon az úszásoktatás. Az országos program mára komoly eredményeket tudhat magáénak: a tanuszodák közül negyvenegyet már birtokba is vehettek a tanulók, többek között olyan településeken, mint Dunakeszi, Kisvárda, Pilisvörösvár, Szekszárd vagy Várpalota. A munka azonban nem állt meg, hiszen legutóbb Vecsésen és Pásztón nyíltak meg az új uszodák, emellett jelenleg is négy településen dolgoznak a munkagépek, hogy 2026-ban ezeket a létesítményeket is átadhassák a közönségnek. Még áprilisban megnyitja kapuit a mosonmagyaróvári, május elejéig pedig a kisbéri uszoda, és várhatóan az idén átadásra kerülnek a csornai és a letenyei tanuszodák is – derül ki a szaktárca pénteki közleményéből.

A fejlesztések köre a programon túlmutató igényekkel is bővült: további 32 tanuszoda-beruházás van kilátásban, amelyek közül Kőszeg esetében már jövő héten lezárul a közbeszerzési folyamat, míg Tiszafüreden az ajánlatok, Siófok és Nagykálló esetében a közbeszerzési részvételi szakasz értékelése zajlik.

A beruházások megvalósítása során a programnak komoly ellenszéllel, a háborús infláció és az általános alapanyagár-növekedés hatásaival is meg kellett küzdenie. Míg a háború előtti időszakban egy tanuszoda bruttó 580 millió forintos átlagköltségből épült fel, addig a jelenleg zajló fejlesztések bekerülési értéke már meghaladja az 1,1 milliárd forintot. A legújabb, közbeszerzési szakaszban lévő komplexumok esetében – mérettől függően – már bruttó 1,9 és 4,5 milliárd forint közötti összegekkel kalkulálnak a szakemberek.

A tanuszoda-fejlesztések mellett tornatermek és sportcsarnokok is szép számmal épültek

Nem maradnak el a tornaterem-fejlesztések sem. A program tornaterem-építési ága is hasonló sikereket mutat: a tervezett 86 helyszínből 44 már elkészült, a legkisebb, 200 millió forintos beruházásoktól kezdve a modern, 1,2 milliárd forint értékű sportcsarnokokig. Jelenleg 

  • Arló, 
  • Dorogháza, 
  • Gyöngyöstarján és 
  • Pétervására 

településeken zajlanak az előkészítő munkálatok, miközben további 38 helyszín vár a harmadik ütem döntési szakaszára.

A kormányzati cél változatlan: olyan esélyteremtő beruházások megvalósítása, amelyek lakóhelytől függetlenül biztosítják minden magyar gyermek számára a sportoláshoz és az egészséges életmódhoz való hozzáférést.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.