Ha kiönt a Tisza, elmossa a termést: Magyar Péter pártjának tervei az agráriumban

A vasárnapi választások kimenetele alapjaiban határozhatja meg a magyar mezőgazdaság és a vidék következő éveit. A kampányidőszak utolsó napjaiban a figyelem egyre inkább a hazai agráriumot érintő, a kormány és a Tisza sokszor egymásnak feszülő elképzeléseire irányul. A viták gyújtópontjában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) jövője és az európai uniós agrártámogatások, különösen a területalapú kifizetések sorsa áll.

A Tisza pusztító jövőképe

A Tisza Párt és agrárszakértője, Bóna Szabolcs a kampány során többször is ígéretet tett a kötelező kamarai tagság megszüntetésére. Ezt a lépést a párt a gazdák terheinek csökkentéseként és a bürokrácia leépítéseként kommunikálja. A szakmai érdekképviseletek azonban teljesen másként látják a helyzetet. Szerintük a kamarai rendszer megbontása éppen azokat a kistermelőket és családi gazdaságokat hozná nehéz helyzetbe, akik a leginkább rászorulnak az intézményes segítségre.

Papp Zsolt, a NAK elnöke az Agrokult.hu-nak adott interjúban arra figyelmeztetett, hogy a kamara gyengítése a magyar agrárium gerincét támadná meg.

Ez nem egy reform, hanem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tudatos leépítése, amelynek következményeit a vidéki gazdák fizetnék meg. Aki a kamarát gyengíti, az a magyar agrárium gerincét támadja

– hangsúlyozta az elnök.

Kiemelte, hogy az intézményi háttér, például a falugazdász-hálózat ingyenes munkája nélkül gazdák tízezrei maradnának,

támogatás, szaktudás, pályázati segítség nélkül, ami végső soron a tőkeerős nagyvállalatok malmára hajtaná a vizet.

EU-konform hozzáállás…

A hazai vitákon túl a nemzetközi agrárpolitikai folyamatok is élesítik a helyzetet. Az Európai Bizottság asztalán fekvő, úgynevezett Strohschneider-jelentés a közös agrárpolitika (KAP) drasztikus átalakítását javasolja. A dokumentum a jelenlegi, automatikusan járó területalapú kifizetéseket egy hozamalapú, szigorúbb feltételekhez kötött rendszerrel váltaná fel.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Európai Parlament mezőgazdasági bizottságában korábban úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi területalapú rendszer tarthatatlan és átalakításra szorul. Ezt a narratívát erősítette meg Petschnig Mária Zita, a párt szakértője is, aki egy székesfehérvári rendezvényen arról beszélt, hogy a gazdák „hozzászoktak” az automatikus támogatáshoz, és felvetette annak lehetőségét, hogy a jövőben az agrártámogatásokat is jogállamisági feltételekhez kössék.