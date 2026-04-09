Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Oeconomus: Így pihennek tavasszal a magyar utazók

A hazai idegenforgalom az idén is erős pályán halad: az év első két hónapjában már 2,1 millió vendéget regisztráltak a szálláshelyeken. Bár a közel-keleti konfliktus átalakítja a nemzetközi turizmus mintázatait, Magyarország biztonságos úti célként továbbra is népszerű mind a hazai, mind a külföldi utazók körében.

Munkatársunktól
2026. 04. 09. 5:37
Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tavaszi szünet közeledtével megerősödött a turizmus, különösen a wellness-szolgáltatások és a kulturális programok iránti kereslet: Budapest, Hajdúszoboszló és Eger mellett a mediterrán tengerpartok is egyre vonzóbbak. Noha sokan az utolsó pillanatban döntenek, a Szép-kártyás fizetések, a kirándulásra kedvező időjárás és az alacsonyabb repülőjegyárak jelentős lendületet adnak a szezonnak – írja az Oeconomus.

Erősen indul az idei turizmus, a tavaszi utazók többsége egyfajta előnyaralást választ / Fotó: AFP / Northfoto

A 2025-ös év a turizmus dinamikus bővülését hozta mind a belföldi, mind a nemzetközi utazók körében; a KSH adatai szerint a szektor teljesítménye összességében 7,3 százalékkal nőtt. Ez a tendencia 2026 elején is folytatódott: az év első két hónapjában a turisztikai szálláshelyeken 4,9 százalékkal több, összesen 2,1 millió vendéget regisztráltak – számolt be az Oeconomus, amely szerint a bővülés mértéke a belföldi és a külföldi vendégek esetében is hasonló volt: előbbiek száma 4,7 százalékkal, utóbbiaké 5,1 százalékkal emelkedett. 

Összesen egymillió belföldi és 1,1 millió külföldi vendég érkezett a hazai úti célokra.

Idén március óta a közel-keleti konfliktus hatással van a nemzetközi turizmusra, ami a távolabbi úti célok iránti bizalom csökkenéséhez vezethet. A hatás elsősorban a közel-keleti térségben jelentkezhet, ugyanakkor más régiókban ennek ellenkezője sem zárható ki: felértékelődhetnek a biztonságos, Európán belüli desztinációk, köztük Magyarország is.

Turizmus: ezek a legkedveltebb hazai úti célok

A Szállás.hu foglalási statisztikái szerint 2026 tavaszán a népszerűségi listát

  • Budapest, 
  • Hajdúszoboszló 
  • és Eger vezeti, 
  • amelyet Pécs, 
  • Miskolc, 
  • Siófok, 
  • Gyula, 
  • Szeged, 
  • Nyíregyháza 
  • és Hévíz követ. 

Az utazók elsősorban a gyógyfürdők és a családi programok kombinációját keresik. 

Az elemzés rámutat: a tavaszi időszakban – az adventhez hasonlóan – továbbra is azok a helyszínek vonzóak, ahol a kikapcsolódás és a kulturális élmények együtt érhetők el. A szállásválasztásnál kiemelt szerepet játszik a wellness: az előfoglalások 44 százalékában ilyen szolgáltatást választottak a vendégek. A legnépszerűbb látnivalók között szerepel a Gyulai Várfürdő, az egri vár, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, a Festetics-kastély, a Nyíregyházi Állatpark és a Visegrádi Fellegvár.

Így alakul a tavaszi idegenforgalom

A foglalások 41 százaléka két éjszakára, 39 százaléka egy éjszakára, míg 14 százaléka három éjszakára szól. A vendégek 60 százaléka két főre foglal szállást. A szállástípusok közül 46 százalékkal a hotelek dominálnak, ezt követik 23 százalékkal az apartmanok, 16 százalékkal a vendégházak és 11 százalékkal a panziók. A költések alakulását jelentősen befolyásolja a választott szállástípus: a hoteles foglalások közel fele a 70–170 ezer forintos sávba esik, míg az apartmanok és vendégházak esetében a vendégek 77 százalékánál a kosárérték legfeljebb 70 ezer forint.

A húsvéti időszak forgalmának előrejelzését nehezíti, hogy az utazók egyre inkább az utolsó pillanatban döntenek, amelyben az időjárás is kulcsszerepet játszik. 

A Szép-kártya továbbra is fontos tényező: 2026-ban a szállásfoglaló portálon lebonyolított online fizetések értékének 23 százalékát ezzel egyenlítették ki.

A magyarok külföldön is aktívak

A külföldi foglalások száma idén közel 20 százalékkal emelkedett. A magyar utazók a tavaszi szünetben elsősorban a melegebb európai tengerpartokat – Olaszországot, Spanyolországot, Ciprust –, a közeli városokat, így Pozsonyt vagy Bécset, valamint az egzotikusabb úti célokat – Egyiptomot, Törökországot, a Kanári-szigeteket választják. Különösen népszerűek a többnapos családi utazások, amelyek célja a tavaszi napsütés kihasználása. 

Egyes adatok szerint ebben szerepet játszik az is, hogy az Európán belüli repülőjegyek átlagára nagyjából 10 százalékkal csökkent. A tavaszi utak többsége már nem klasszikus rövid városlátogatás, hanem inkább egyfajta előnyaralás: a turisták 59 százaléka 8-13 napos utazást foglal – írják.

Még nincsenek friss forgalmi adatok az elmúlt hétvégéről, de szakmai visszajelzések szerint a Balatonnál erős napokat hozott a húsvét.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.