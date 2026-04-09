Oeconomus: Így pihennek tavasszal a magyar utazók

A tavaszi szünet közeledtével megerősödött a turizmus, különösen a wellness-szolgáltatások és a kulturális programok iránti kereslet: Budapest, Hajdúszoboszló és Eger mellett a mediterrán tengerpartok is egyre vonzóbbak. Noha sokan az utolsó pillanatban döntenek, a Szép-kártyás fizetések, a kirándulásra kedvező időjárás és az alacsonyabb repülőjegyárak jelentős lendületet adnak a szezonnak – írja az Oeconomus.

Erősen indul az idei turizmus, a tavaszi utazók többsége egyfajta előnyaralást választ / Fotó: AFP / Northfoto

A 2025-ös év a turizmus dinamikus bővülését hozta mind a belföldi, mind a nemzetközi utazók körében; a KSH adatai szerint a szektor teljesítménye összességében 7,3 százalékkal nőtt. Ez a tendencia 2026 elején is folytatódott: az év első két hónapjában a turisztikai szálláshelyeken 4,9 százalékkal több, összesen 2,1 millió vendéget regisztráltak – számolt be az Oeconomus, amely szerint a bővülés mértéke a belföldi és a külföldi vendégek esetében is hasonló volt: előbbiek száma 4,7 százalékkal, utóbbiaké 5,1 százalékkal emelkedett.

Összesen egymillió belföldi és 1,1 millió külföldi vendég érkezett a hazai úti célokra.

Idén március óta a közel-keleti konfliktus hatással van a nemzetközi turizmusra, ami a távolabbi úti célok iránti bizalom csökkenéséhez vezethet. A hatás elsősorban a közel-keleti térségben jelentkezhet, ugyanakkor más régiókban ennek ellenkezője sem zárható ki: felértékelődhetnek a biztonságos, Európán belüli desztinációk, köztük Magyarország is.

Turizmus: ezek a legkedveltebb hazai úti célok

A Szállás.hu foglalási statisztikái szerint 2026 tavaszán a népszerűségi listát

Budapest,

Hajdúszoboszló

és Eger vezeti,

amelyet Pécs,

Miskolc,

Siófok,

Gyula,

Szeged,

Nyíregyháza

és Hévíz követ.

Az utazók elsősorban a gyógyfürdők és a családi programok kombinációját keresik.

Az elemzés rámutat: a tavaszi időszakban – az adventhez hasonlóan – továbbra is azok a helyszínek vonzóak, ahol a kikapcsolódás és a kulturális élmények együtt érhetők el. A szállásválasztásnál kiemelt szerepet játszik a wellness: az előfoglalások 44 százalékában ilyen szolgáltatást választottak a vendégek. A legnépszerűbb látnivalók között szerepel a Gyulai Várfürdő, az egri vár, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, a Festetics-kastély, a Nyíregyházi Állatpark és a Visegrádi Fellegvár.