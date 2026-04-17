üzemanyagvédett ártankolás

Éjféltől ismét változnak az üzemanyagárak

Az üzemanyagok ára továbbra is magas, azonban a következő napokban enyhe csökkenés várható a kutakon. A benzin átlagos literenkénti ára jelenleg 678 forint körül alakul, így a hatóságilag meghatározott ár jelentős megtakarítást biztosít. A védett ár továbbra is érvényben marad a magyar rendszámmal rendelkező járművek tulajdonosai számára.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 13:39
Elszabaduló üzemanyagárakkal fenyeget a Barátság vezeték elzárása és a közel-keleti konfliktus egyaránt Fotó: Székelyhidi Balázs
Ismét árcsökkenés jöhet a hazai benzinkutakon: szombaton mérséklődnek a nagykereskedelmi árak, de továbbra is érvényben marad a védett ár – írja a holtankoljak.hu. A benzin bruttó 5 forinttal, míg a gázolaj akár 11 forinttal kerülhet kevesebbe, ami különösen a dízelautósok számára jelenthet érezhető könnyebbséget.

Továbbra is érvényben a védett ár
Továbbra is érvényben a védett ár/Fotó: Vémi Zoltán

A pénteki a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: 

  • 95-ös benzin: 678 Ft/liter
  • gázolaj: 743 Ft/liter

A védett ár továbbra is érvényben van a magyar rendszámmal rendelkező autókra: 

  • a 95-ös benzin literenkénti ára 595 forint, 
  • míg a gázolajért 615 forintot kell továbbra is fizetni literenként a hazai töltőállomásokon. 

Ez jóval kedvezőbb a piaci árnál, és továbbra is fontos szerepet játszik az árak alakulásában. A kútoszlopok kijelzőin továbbra is a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezmény a fizetésnél, a jogosultság igazolása után érvényesíthető. Legutóbb tegnap változott az üzemanyagok ára, akkor a benzin bruttó 8 forinttal, míg a gázolaj ára 24 forinttal csökkent.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

