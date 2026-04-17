Éjféltől ismét változnak az üzemanyagárak

Ismét árcsökkenés jöhet a hazai benzinkutakon: szombaton mérséklődnek a nagykereskedelmi árak, de továbbra is érvényben marad a védett ár – írja a holtankoljak.hu. A benzin bruttó 5 forinttal, míg a gázolaj akár 11 forinttal kerülhet kevesebbe, ami különösen a dízelautósok számára jelenthet érezhető könnyebbséget.

Továbbra is érvényben a védett ár/Fotó: Vémi Zoltán

A védett ár még érvényben

A pénteki a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 678 Ft/liter

gázolaj: 743 Ft/liter

A védett ár továbbra is érvényben van a magyar rendszámmal rendelkező autókra:

a 95-ös benzin literenkénti ára 595 forint,

míg a gázolajért 615 forintot kell továbbra is fizetni literenként a hazai töltőállomásokon.

Ez jóval kedvezőbb a piaci árnál, és továbbra is fontos szerepet játszik az árak alakulásában. A kútoszlopok kijelzőin továbbra is a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezmény a fizetésnél, a jogosultság igazolása után érvényesíthető. Legutóbb tegnap változott az üzemanyagok ára, akkor a benzin bruttó 8 forinttal, míg a gázolaj ára 24 forinttal csökkent.