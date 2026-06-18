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Áradhat a génmódosított élelmiszer a magyar családok asztalára, a Tisza szavazataival

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Még egy olyan ügy, amelyről a kampányban nem beszéltek, hogy a választás után mindent lehessen.

Magyar Nemzet
2026. 06. 18. 16:36
Az Európai Parlament utat nyitott az újfajta génmódosított technológiák előtt, és ezt a Tisza szavazataival tette Forrás: Protasov AN
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