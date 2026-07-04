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Hamburgerkörkép a Balaton körül – hol ehetünk olcsóbban, ha a magyar tengernél járunk?

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Nem csak a lángos és a fagylalt árát kérik meg a Balaton körül, de a strandbüfék többségében már hamburgert sem lehet kapni 3000-3500 forint alatt. A vendéglátósok szerint ugyanakkor az idei áremelések mérsékeltek.

Magyar Nemzet
2026. 07. 04. 14:27
Fotó: Shutterstock
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Megfújták a riadót a balatoni vendéglátósok

„Ez nem az a szezon lesz, hogy működik a bolt és majd szépen elketyeg. Most mindennel foglalkozni kell” – így látják a balatoni vendéglátósok az idei szezont a Balatonnál. 

Túl vagyunk az első hétvégéken a magyar tengernél, bár még az iskolai szünet utáni nagy roham még ezután jöhet, egyelőre sehol nem tapasztalnak tömegeket. Annál is inkább, mert idén egy teljesen új helyzettel szembesülhetnek a balatoni vendéglátósok: az erős forint miatt a korábbinál sokkal olcsóbb lehet a horvátországi nyaralás. Ezzel pedig aligha tudják felvenni a kesztyűt.

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöke a Világgazdaság kérdésére elmondta: 

egyelőre nagyon nehéz megmondani, hogy milyen lesz az idei szezon. 

Rengeteg függ az időjárástól is, az emberek hétköznap döntik el, hogy lemennek, vagy nem a Balatonra. Szerinte most is jellemző, hogy a hétvége forgalmasabb és a hétköznap csendesebb. 

Flesch Tamás a balatoni áremelkedésekről azt mondta, hogy idén mérsékelt, maximum 5-6 százalékos áremelési hajlandóságot várnak. Ez egyébként összehasonlíthatatlanul alacsonyabb, mint 2022-2023 környékén, amikor éves szinten 15-20 százalékos áremelés történt a Balatonnál, nem függetlenül a magas inflációtól.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

 


 

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