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Oroszország leállítja a dízelexportot, a világpiac már reagált

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Július végéig felfüggeszti dízelexportját Oroszország, miután az ukrán dróntámadások súlyos károkat okoztak az ország olajfinomítóiban. A döntés azonnal megemelte a dízel világpiaci árát, miközben Moszkva már finomított olajtermékek importjára is készül.

Magyar Nemzet
2026. 07. 09. 10:42
Vlagyimir Putyin orosz elnök megtiltotta a dízel exportját.
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Korlátozzák a tankolást

A finomítói károk következtében több orosz régióban korlátozzák az üzemanyag-vásárlást. Egyes helyeken maximálják az egyszerre tankolható mennyiséget, máshol megtiltották a kannák feltöltését, sőt a páros és páratlan rendszámú járművek eltérő napokon tankolhatnak. A kialakult helyzetet többen az 1970-es évek amerikai olajválságához hasonlítják. A benzintermelés az elmúlt egy évben mintegy 25 százalékkal csökkent, miközben a nyári utazási szezon és a mezőgazdasági betakarítás miatt a kereslet is magas. Oroszország már Kazahsztánnal is tárgyal finomított üzemanyag beszerzéséről.

A Financial Times kitér arra is, hogy az Egyesült Királyság elhalasztotta annak a tilalomnak a bevezetését, amely megakadályozta volna a harmadik országokban orosz nyersolajból előállított dízel importját, részben az esetleges ellátási zavaroktól tartva.

Elemzők szerint a dízelexport felfüggesztése elsősorban a hazai ellátás stabilizálását szolgálja, hiszen az ukrán dróntámadások immár nemcsak katonai, hanem gazdasági szempontból is egyre nagyobb terhet rónak az orosz energiaszektorra.

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