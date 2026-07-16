Sokat köszönhetnek a magyar fogyasztók a versenyhivatalnak
Több mint tízmilliárd forint közvetlen kompenzációhoz jutottak a magyar fogyasztók 2020 és 2026 között a Gazdasági Versenyhivatal fogyasztóvédelmi vizsgálatainak eredményeképp. A GVH 2020 óta számos kiemelt fogyasztóvédelmi ügyet zárt le, mint a TikTokkal, a Microsofttal, a Bookinggal vagy a Temu-val szembeni eljárások.
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