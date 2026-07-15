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kötelező felelősségbiztosításie-rollerbaleset

Sokkolóak a baleseti adatok az e-rollereknél, ezért is fontos a kötelező biztosítás megkötése

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Csaknem két éve kell kötelező felelősségbiztosítást kötni az elektromos rollerekre is. Ez alatt az idő alatt jócskán megugrott az ilyen járművekkel okozott balesetek száma, ezt pedig értelemszerűen a biztosítási díjak emelkedése is leköveti.

2026. 07. 15. 12:44
Fotó: Madarász János
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Érdemes megnézni, pontosan kikre is vonatkozik a kötelező biztosítás megléte: 

A kgfb-t az elektromos rollerek közül azokra kötelező megkötni, amelyeknek tömege meghaladja a 25 kilogrammot, tervezett sebessége pedig a 14 km/órát, illetve azokra is, amelyek ez alatti tömegűek, ám a jármű tervezési sebessége meghaladja az óránkénti 25 kilométert.

 

Sokkolóak a kórházi adatok

A hazai traumatológiai centrumok adatai szerint a náluk ellátott rollerbalesetek közel ötöde fejsérüléssel, koponyatraumával jár, emellett a súlyos végtagtörések a leggyakoribbak. A Bethesda Gyermekkórház nemrégiben arról tájékoztatott, hogy ügyeletenként gyakran öt e-rollerbalesetben sérült gyermeket is el kell látniuk. Az esetek fele sürgős műtéti beavatkozást is igényel. A helyzet súlyosságát jelzi az is, hogy a közlekedési miniszter júniusban kilátásba helyezte: a kormány a nagyteljesítményű rollerekre vonatkozó szabályokat nem a KRESZ átfogó módosításán belül, hanem már egy külön, korábbi ütemben felülvizsgálja és módosítja.


 

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