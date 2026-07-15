Sokkolóak a baleseti adatok az e-rollereknél, ezért is fontos a kötelező biztosítás megkötése

Sokkolóak a kórházi adatok

A hazai traumatológiai centrumok adatai szerint a náluk ellátott rollerbalesetek közel ötöde fejsérüléssel, koponyatraumával jár, emellett a súlyos végtagtörések a leggyakoribbak. A Bethesda Gyermekkórház nemrégiben arról tájékoztatott, hogy ügyeletenként gyakran öt e-rollerbalesetben sérült gyermeket is el kell látniuk. Az esetek fele sürgős műtéti beavatkozást is igényel. A helyzet súlyosságát jelzi az is, hogy a közlekedési miniszter júniusban kilátásba helyezte: a kormány a nagyteljesítményű rollerekre vonatkozó szabályokat nem a KRESZ átfogó módosításán belül, hanem már egy külön, korábbi ütemben felülvizsgálja és módosítja.